Grêmio vence São Paulo e fica perto da classificação no Gaúcho

Após um início turbulento, o Grêmio enfim colocou um fim na possibilidade de rebaixamento e ficou próximo de assegurar a classificação para as quartas de final do Campeonato Gaúcho ao derrotar o São Paulo por 1 a 0, em partida realizada na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre.

O triunfo deixou o Grêmio em oitavo lugar, com 13 pontos, o que o deixa com a possibilidade de enfrentar o Internacional, hoje o líder, com 18 pontos, nas quartas de final. Curiosamente, os rivais vão duelar neste domingo, às 17 horas, no Beira-Rio, na rodada que encerrará a primeira fase do Gaúcho.

A partida marcou o retorno do volante Arthur, que não disputava uma partida desde a final da Copa Libertadores diante do Lanús, realizado no dia 29 de novembro, que marcou a conquista continental do clube.

Precisando vencer para selar a classificação, o Grêmio encontrou um lanterna São Paulo todo fechado. O clube gaúcho comandou as ações, mas só conseguiu infiltrar a marcação através das jogadas de bola parada. Na melhor delas, Ramiro soltou o pé e viu a bola passar muito perto do gol de Nicolas.

No segundo tempo, o Grêmio foi com tudo para cima, mas encontrava as mesmas dificuldades para superar o São Paulo, até que aos 20 minutos Alisson foi derrubado dentro da área por Janderson. Maicon foi para a cobrança e chutou para o fundo das redes.

A partir daí, o Grêmio foi mais enfático e desperdiçou três boas oportunidades para ampliar o marcador, mas o destaque ficou para a entrada de Arthur no lugar de Hernane Brocador, quando o relógio marcava 35 minutos do segundo tempo. Com o volante em campo, o clube gaúcho melhorou ainda mais, porém, o duelo terminou mesmo 1 a 0.