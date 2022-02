Grêmio vence o Guarany de Bagé, mantém invencibilidade e volta à liderança do Campeonato Gaúcho Janderson e Diego Souza fizeram os gols do jogo em Porto Alegre

Na noite deste domingo (6), o Grêmio recebeu o Guarany de Bagé e venceu por 2 a 0. No começo do jogo, Janderson aproveitou bobeira de Vavá e Otávio para abrir o placar, enquanto que Diego Souza fechou o placar na etapa final. Com o triunfo, o Imortal chegou aos 10 pontos e manteve a liderança do Campeonato Gaúcho. Por outro lado, os visitantes seguem zerados e na última colocação ao final da 4ª rodada.

Agora, os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (9). Às 20h30, o Grêmio visita o Aimoré. Enquanto isso, às 21h30, o Guarany de Bagé recebe o Caxias. Ambos os jogos são válidos pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho e acontecerão no horário de Brasília.

VACILO CEDO

Logo nos primeiros movimentos de jogo na Arena do Grêmio, o time da casa saiu na frente. Em lançamento longo, Vavá tentou recuar de cabeça e surpreendeu Otávio, que estava saindo do gol. Assim, Janderson acreditou até o fim e conseguiu completar para abrir o placar.

Com a vantagem cedo no placar, o Grêmio passou a administrar mais a bola e não teve pressa para furar o bloqueio defensivo do Guarany. De longe, Janderson mandou a bomba por cima. Mais tarde, em jogada bem tramada, Campaz saiu do lance para que Lucas Silva batesse colocado na trave.

FICOU MORNO

Depois do começo agitado e com algumas boas chances para o Grêmio, a partida caiu de ritmo. O time da casa ficou a maior parte do tempo com a bola, mas só conseguiu chegar em chute de Lucas Silva, que acabou indo para fora.

Pelo lado do Guarany, o time teve a chance de criar algumas jogadas, mas quando não esbarrou na dificuldade de transição entre a defesa e o ataque, acabou errando no último passe, levando o jogo em 1 a 0 para o intervalo.

​DE PÉ EM PÉ

A volta para o segundo tempo mostrou o mesmo cenário do final da etapa inicial: confronto morno. O Guarany teve a entrada de Leandro Canhoto, que tentou tornar o ataque do time mais agudo, porém parou na boa defesa gremista.

Por sua vez, o Grêmio teve paciência com a bola e, de pé em pé, chegou ao segundo gol. Benítez encontrou Fernando Henrique, que lançou Diego Souza. Na força, o centroavante protegeu da defesa e apenas tirou do goleiro para fazer o 2 a 0.

NÃO VALEU!

O Grêmio manteve sua superioridade na reta final do confronto e chegou a fazer o terceiro. Villasanti recebeu na entrada da área e bateu colocado, mas a bola bateu na trave e Diego Souza completou para o gol. Entretanto, o impedimento do centroavante foi assinalado.

Depois do gol anulado, o Tricolor Gaúcho teve mais uma chance clara, dessa vez com Ferreira. O camisa 10 fez lance individual, invadiu a área e tentou tocar por cobertura. No rebote de Otávio, ajeitou para Janderson, que chutou e viu a defesa cortar. No fim, Gabriel Grando evitou que Roger Bastos descontasse para o Guarany, deixando o jogo no mesmo 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X GUARANY DE BAGÉ

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 06/02/2022 – 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Brand da Silva (RS)

Assistentes: André da Silva Bitencourt (RS) e Juarez de Mello Júnior (RS)

​Cartões amarelos: Jarro Pedroso, Vavá (Guarany de Bagé), Thiago Santos (Grêmio)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Janderson (2’/1°T) (1-0), Diego Souza (14’/2°T) (2-0)

GRÊMIO (Técnico: Vagner Mancini)

Gabriel Grando; Orejuela, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Villasanti, aos 13’/2°T), Lucas Silva (Fernando Henrique, aos 13’/2°T) e Campaz (Benitez, aos 31’/1°T); Janderson (Gabriel Silva, aos 38’/2°T), Diego Souza e Ferreira.

GUARANY DE BAGÉ (Técnico: Cristian de Souza)

Otávio; Wagner Freitas, Diego Macedo e Léo Kanu; Raphinha, Vavá, David Cunha, Rafael Carrilho (Robert William, aos 29’/2°T) e Lucas Hulk (Marcos Paulo, aos 20’/2°T); Jarro Pedroso (Roger Bastos, aos 29’/2°T) e Wallan Luan (Leandro Canhoto, aos 0’/2°T).

