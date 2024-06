Grêmio vence Huachipato (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/06/2024 - 23:12 Para compartilhar:

O Grêmio se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2024 ao vencer nesta terça-feira (4) o Huachipato por 1 a 0 no Chile, em partida pendente da quarta rodada do Grupo C.

O time gaúcho conquistou sua vaga graças a uma cabeçada do atacante Diego Costa logo aos 6 minutos, sob uma forte chuva na cidade de Talcahuano.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 9 pontos, se colocando provisoriamente na segunda posição da chave, liderada pelo já classificado The Strongest da Bolívia, com 10 pontos.

O Huachipato encerrou sua participação na Libertadores com 8 pontos na terceira colocação, portanto disputará a repescagem da Copa Sul-Americana valendo vaga nas oitavas de final desse torneio.

O Grêmio, tricampeão da Libertadores, ainda pode vencer seu grupo se derrotar no sábado o já eliminado Estudiantes da Argentina, que tem apenas 4 pontos.

