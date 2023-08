Grêmio vence Cruzeiro, se reabilita e retoma a terceira colocação do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 21:22 Compartilhe

No jogo que fechou as disputas da 21.ª rodada do Brasileirão na noite deste domingo, o Grêmio conseguiu se reabilitar para voltar à terceira colocação. Jogando em casa, na Arena Grêmio, o time gaúcho fez um duelo dos opostos contra o Cruzeiro e venceu por 3 a 0. Suárez, Carballo e Pepê balançaram as redes.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 36 pontos e ultrapassa o Flamengo nos critérios de desempate pelo número de vitórias: 11 a 10. O Botafogo é líder com 51 e o Palmeiras vem em segundo com 40. O Cruzeiro vive um momento completamente diferente, afinal chegou ao sétimo jogo sem vitória e segue estacionado na 12.ª colocação com 25 pontos.

O Grêmio foi ao ataque desde o primeiro minuto e logo aos cinco, Luis Suárez chegou a balançar as redes, mas como estava impedido no lance, o árbitro invalidou o gol. Mas, minutos depois, aos 28, o camisa 9 conseguiu inaugurar o placar. Cristaldo roubou a bola no meio-campo e serviu o uruguaio na grande área, que se antecipou da marcação e bateu rasteiro, sem chances para Rafael Cabral. O atacante gremista não marcava há oito jogos.

A partir daí, o Cruzeiro até tentou se mandar ao ataque quando tinha espaço, mas foi o Grêmio quem seguiu criando as melhores chances. Na volta do intervalo, não demorou para o Grêmio ampliar. Aos oito minutos, em uma jogada ensaiada, depois de uma cobrança de falta, Luis Suárez deu um toque de calcanhar para Carballo, que soltou o pé em um chute de fora da área, mandando no cantinho do goleiro Rafael Cabral.

O terceiro gol também foi bonito. Aos 32 minutos, Suárez lançou Bitello na direita, que tocou na medida para Pepê, que finalizou com perfeição na saída do goleiro. Nos acréscimos, o Grêmio chegou a marcar o quarto gol, desta vez com Bitello, mas foi anulado após análise do VAR por posição irregular. Por isso, o duelo terminou em 3 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (3) para a disputa da 22.ª rodada do Brasileirão. Logo às 11h da manhã, o Grêmio recebe o Cuiabá, na Arena Grêmio. O Cruzeiro joga mais tarde, às 19h30, no Mineirão, contra o Red Bull Bragantino.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 0 CRUZEIRO

GRÊMIO – Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Carballo (Ferreira) e Pepê; Cristaldo (Luan), Luis Suárez e João Pedro Galvão (Bitello). Técnico: Renato Gaúcho.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Palacios (Paulo Vitor), Neris (João Marcelo), Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Matheus Jussa (Machado), Lucas Silva e Mateus Vital (Bruno Rodrigues); Wesley, Arthur Gomes e Rafael Elias. Técnico: Pepa.

GOLS – Luis Suárez, aos 28 minutos do primeiro tempo; Carballo, aos oito, e Pepê, aos 32, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Grando, Cuiabano, Fábio e Luis Suárez (Grêmio); Neris e Marlon (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA – R$ 1.390.746,00

PÚBLICO – 24.938 total

LOCAL – Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias