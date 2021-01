Grêmio vence, chega ao G-4 do Brasileirão e complica a situação do Bahia No entanto, equipe de Renato Gaúcho terá que secar o Inter, que ainda joga na rodada, para permanecer na cola dos líderes; visitantes podem entrar no Z-4 em caso de vitória do Vasco

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Bahia entraram em campo na noite desta quarta-feira, pela 28ª rodada, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Com o resultado de 2 a 1, o Imortal chegou aos 48 pontos pulando para a 4ª colocação na classificação, torcendo agora por um tropeço do rival Inter, que jogará contra o Ceará na rodada, para seguir entre os primeiros. Já o Tricolor baiano, com o revés fora de casa, se complicou na luta contra o rebaixamento, podendo cair para o Z-4 na rodada em caso de vitória do Vasco que, por sua vez, jogará contra o Atlético-GO.

INÍCIO DE JOGO EQUILIBRADO

Até meados dos 10 minutos, ambos os times pareciam não estar preocupados com seus sistemas defensivos apenas. Com isso, mesmo indo para frente, o Bahia acabava esbarrando na forte marcação do Grêmio, com direito a Diego Souza apoiando seus colegas.

Por outro lado, a primeira boa oportunidade foi justamente do camisa 29. Aproveitando um erro adversário, o atacante acabou finalizando para fora, após cruzamento de Alisson.

GOL DO GRÊMIO LOGO EM SEGUIDA

Passando o momento do equilíbrio, a equipe da casa abriu a contagem aos 15 minutos. Em jogada iniciada com Jean Pyerre, a bola foi lançada para Diogo Barbosa que, com precisão, cruzou direto na cabeça de Vanderson, conseguindo marcar o tento que emocionou o atleta.

VAR ANULA TENTO DO BAHIA MOMENTOS DEPOIS

Partindo pra cima logo em seguida ao ficar atrás no marcador, o Bahia não quis saber e também chegou a marcar o seu após passe de Daniel, Gilberto conseguiu sair da marcação estufando rede de Vanderlei. No entanto, em consulta ao árbitro de vídeo, o gol acabou sendo anulado ao flagram impedimento do camisa 9 da equipe visitante.

BAHIA EMPATA LOGO NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO

Com ambos os times voltando sem alterações, o Tricolor visitante não quis saber e tratou logo de deixar tudo igual na Arena, com um minuto de bola rolando. Anderson Martins, aproveitando passe de Ramírez, ajeitou e bateu com precisão. 1 a 1.

EQUIPE DE RENATO NÃO PERDE TEMPO E FICA NOVAMENTE EM VANTAGEM

Durou pouco a comemoração por parte do Bahia. Aos 8 minutos, Diego Souza já tratou de alterar o placar outra vez, após falta em dois lances, mandando uma bomba sem chances para o goleiro Douglas. 2 a 1.

RETA FINAL COM MUDANÇAS, MAS SEM GRANDES EMOÇÕES

Com ambos os técnicos promovendo algumas trocas, sendo as principais no Grêmio as saídas de Alisson e Diego Souza para as entradas de Everton e Churín, respectivamente, enquanto Dado optou por colocar Gabriel Novaes no lugar de Daniel, pouco foram as chances para os dois lados.

Sendo assim, foi a deixa para a equipe local conseguir segurar o resultado que a colocou no G-4 da competição.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2×1 BAHIA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 06/01/2021 – 19h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (CBF-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (CBF-SC) e Johnny Barros de Oliveira (CBF-SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (CBF-RN)

Cartões amarelos: Vanderlei e Matheus Henrique (GRE); Ramon, Thiago Andrade, Rossi e Gilberto (BAH)

Cartões vermelhos: –

Gols: Vanderson (aos 15’/1ºT) (GRE)

GRÊMIO: Vanderlei; Vanderson (Thaciano, aos 22/2ºT), Rodrigues, Kanneman e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan, aos 23’/2ºT), Matheus Henrique e Jean Pyerre (Pinares, aos 23’/2ºT); Alisson (Everton, aos 40’/2ºT), Pepê e Diego Souza (Churín, aos 33’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Anderson Martins e Matheus Bahia (Zeca, aos 36’/2ºT); Ronaldo, Daniel (Gabriel Novaes, aos 35’/2ºT) e Ramon (Clayson, aos 13’/2ºT); Thiago (Rossi, aos 13’/2ºT), Ramírez e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

