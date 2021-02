Grêmio vence Botafogo e continua na briga por vaga para Libertadores

O Grêmio foi até o estádio do Engenhão na noite desta segunda-feira (8) e conseguiu um importante resultado ao derrotar o Botafogo por 5 a 2 em jogo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este triunfo, com o qual encerra uma sequência de 6 jogos sem vitória na competição, o Tricolor alcançou a 6ª posição da classificação, com 56 pontos, e permanece vivo na luta por uma vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

O trabalho do time comandado pelo técnico Renato Gaúcho foi facilitado nesta noite porque o adversário era o já rebaixado Botafogo, que, com o revés, permanece na lanterna com 24 pontos.

Primeiro tempo do Grêmio

Com a intenção de dar alguma alegria a seu torcedor, a equipe carioca começou a partida buscando o ataque. Mas a noite não era do Alvinegro, que viu o Grêmio abrir o placar aos 6 minutos quando Alisson recebeu na entrada da área e bateu na saída do goleiro Diego Loureiro.

A partir daí o Tricolor assumiu o comando da partida, e ampliou para 2 a 0 aos 16 minutos, com o meia Jean Pyerre em bela cobrança de falta.

Gols no segundo tempo

O domínio gaúcho se manteve até o início da etapa final, quando chegou ao 3 a 0 aos 8 minutos graças a cobrança de pênalti perfeita do argentino Diego Churín.

Mas dois minutos depois o Botafogo consegue descontar com Rafael Navarro em jogada de contra-ataque rápido. Porém, a reação para por aí, pois aos 28 o meia Matheus Henrique recebe na intermediária e bate forte para marcar o 4 a 1.

E o quinto do Tricolor sai justamente dos pés do jovem meio-campista, que acerta chute rasteiro de dentro da área para marcar o quinto do time de Renato Gaúcho quatro minutos depois.

Porém, o Botafogo conseguiu marcar mais uma vez, aos 36 minutos, quando Kevin cruza para o jovem Matheus Babi fazer de cabeça. Placar final, Botafogo 2, Grêmio 5.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Goiás, no sábado (13) no estádio da Serrinha a partir das 17h (horário de Brasília). Um dia depois o Grêmio recebe o São Paulo em Porto Alegre, a partir das 20h30.

