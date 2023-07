Grêmio vence, assume a vice-liderança do Brasileirão e aumenta crise no Atlético-MG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 23:09 Compartilhe

Sob os olhares de Luis Suárez no camarote, o Grêmio retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time gaúcho superou o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena do Grêmio, pela 16ª rodada da competição. O gol da vitória foi marcado pelo estreante Ronald, ainda na primeira etapa. Já o Atlético-MG teve um gol anulado milimetricamente pelo VAR.

A vitória aumenta a moral do time de Renato Gaúcho, que na quarta-feira, faz o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. Já o Atlético-MG vê a crise aumentar antes dos jogos das oitavas da Libertadores. O time segue sem vencer sob o comando de Felipão, já são sete jogos, com quatro empates e três derrotas.

Com os três pontos, o Grêmio chegou a 29, com um jogo atrasado a ser disputado contra o Corinthians, ainda sem data definida. O Botafogo soma 39 e atua no domingo contra o Santos. Enquanto o Atlético-MG aparece em queda livre, em 13º lugar com 21 pontos.

Sem Suárez, o técnico Renato Gaúcho optou pelo jovem André como homem de referência do ataque do Grêmio, mas foi outra surpresa na escalação que abriu o placar contra o Atlético-MG. Logo aos nove minutos, após cobrança de escanteio, o volante Ronald cabeceou para marcar. O gol deixou o Grêmio animado, que seguiu com o bloco alto, marcando pressão na saída de bola mineira.

Aos poucos, o Atlético-MG foi equilibrando as ações e o jogo ficou lá e cá, mas com as duas equipes errando na hora de concluir a gol. Na reta final, o time mineiro era melhor e começou a ter amplo domínio no jogo. Já nos acréscimos, Pavón arriscou da intermediária e Gabriel Grando se esticou todo para evitar o empate e garantir a vantagem do Grêmio na primeira etapa.

A segunda etapa manteve o mesmo panorama. O Grêmio começou melhor, mas logo voltou a ser dominado pelo Atlético-MG, que imprimia um bom volume, porém com muitos erros de pontaria. O Grêmio explorava os contra-ataques, mas não conseguia crescer no aspecto ofensivo, ainda mais sem a presença de Suárez e Villasanti, o time pouco tinha a bola nos pés.

O Atlético-MG insistiu nas jogadas de linhas de fundo. Bem marcado, Hulk pouco conseguiu fazer diferença, nem mesmo na bola parada o atacante chegou a levar perigo ao gol de Grando. Na reta final, a polêmica da partida. Aos 36 minutos, Alan Kardec cabeceou para o fundo das redes, mas após o VAR traçar as linhas, apontou impedimento milimétrico do atacante. Os últimos minutos foram de pressão dos visitantes, que pararam na retranca do Grêmio que segurou o resultado até o apito final.

Pela 17ª e próxima rodada, o Grêmio volta a campo no domingo, quando visita o Goiás, às 18h30, na Serrinha, em Goiânia (GO). Já o Atlético-MG atua no sábado, às 21 horas, no clássico contra o Flamengo, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO – Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Ronald (Ferreira), Carballo, Cristaldo (Iturbe), Bitello (Mila) e Reinaldo; André (Freddy). Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Saravia), Maurício Lemos, Igor Rabello e Rubens (Pedrinho); Battaglia, Otávio e Igor Gomes (Alan Kardec); Pavón (Alison), Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Ronald, aos nove minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rubens, Saravia e Alisson (Atlético-MG); Bruno Uvini e Reinaldo (Grêmio).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA – R$ 2.685.567,00.

PÚBLICO – 37.085 torcedores.





LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

