Grêmio vai ao ataque contra o desfalcado Bahia em busca de vaga no G4

O Grêmio tem duas frentes para voltar à Libertadores em 2021: ganhando a final da Copa do Brasil ou terminando entre os melhores do Brasileirão. Como não há favoritos na final de fevereiro, Renato Gaúcho estipulou como meta terminar entre os quatro melhores da Série A. Não apenas para voltar à competição sul-americana, como também para evitar as fases preliminares. Em quinto, os gaúchos prometem atacar o desfalcado Bahia, às 19h15, na Arena Grêmio.

Pior defesa do Brasileirão, o Bahia vem de seis derrotas seguidas na competição. Explorar essa fase ruim é uma das metas do Grêmio em sua casa. Depois de ser acusado de praticar o antijogo nas semifinais da Copa do Brasil diante do São Paulo, os gaúchos querem provar que sabem atuar ofensivamente. Com seus titulares descansados, a promessa e de sufoco desde o apito inicial.

Renato Gaúcho mais uma vez deve utilizar o jovem lateral-direito Vanderson, destaque diante do Athletico-PR. O titular Victor Ferraz está com dores musculares e a tendência é que seja poupado. No mais, repete a escalação que encarou o São Paulo.

Na mira de grandes clubes da Europa, Pepê pode fazer um de seus últimos jogos na arena. O Grêmio já até admite a saída do atacante nesta janela europeia. Porto e Real Madrid aparecem como candidatos principais à contratação.

Alisson fará seu terceiro jogo seguido após bom tempo sem atuar por causa de lesão. Renato Gaúcho quer dar ritmo ao importante jogador. Com a renovação de contrato encaminhada, o zagueiro Pedro Geromel segue fora por lesão. Assim como David Braz. Kannemann e Rodrigues iniciam diante do Bahia.

Ganhar significa ultrapassagem ao arquirrival Internacional na tabela de classificação, que só joga na quinta-feira, na casa do Ceará.

Veja também