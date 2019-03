Grêmio terá reservas contra o São José e Diego Tardelli deve fazer sua estreia

Diego Tardelli deve fazer a sua estreia na equipe do Grêmio, neste sábado, às 19 horas, diante do São José, em casa, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Realizando um trabalho de preparação física há um mês, desde que foi contratado, o atacante demonstrou estar em boa forma no treinamento desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e deverá formar o banco de reservas.

O técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade com dois grupos divididos entre os atletas que jogaram na Argentina diante do Rosario Central, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores, e os que devem entrar em campo neste sábado.

O time titular deverá formar com: Paulo Victor; Matheus Henrique, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Michel, Rômulo, Montoya, Jean Pyerre e Pepê; André. O treinamento teve a presença do lateral-direito Rafael Galhardo, apresentado nesta sexta-feira, mas que ainda não estará à disposição do treinador.

Com 20 pontos, quatro à frente do Internacional, o Grêmio é o líder da fase de classificação do Campeonato Gaúcho e com vaga garantida às quartas de final.

Os jogadores que atuaram contra o Rosario Central treinarão normalmente neste sábado. No domingo, o grupo todo se reapresentará para iniciar os trabalhos visando o jogo contra o Libertad, na terça-feira, pela segunda rodada da Libertadores, em Porto Alegre.