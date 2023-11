Grêmio tenta manter o embalo diante do Bahia para continuar no G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2023 - 5:30 Para compartilhar:

Embalado por três vitórias consecutivas, superando um momento de instabilidade no qual ficou sem vencer por quatro rodadas, o Grêmio pretende manter a boa fase na busca por uma vaga direta na Libertadores de 2024 via Brasileirão. Para isso, precisa se manter no G-4. Neste sábado, terá um desafio importante diante do Bahia, na Arena Grêmio, às 19h30, na abertura da 32ª rodada.

Atualmente, o Grêmio aparece na quarta colocação, com 53 pontos, sendo o primeiro time dentro do G-4. Os quatro primeiros garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. Já o Bahia vem de vitória diante do time reserva do Fluminense, por 1 a 0, na rodada passada, e é o 14º com 37, preocupado com a ameaça de descenso. O Vasco, que abre a zona de rebaixamento, tem 34.

O técnico Renato Gaúcho será obrigado, outra vez, a fazer mudanças no Grêmio. O zagueiro Pedro Geromel e o volante Pepê tiveram lesões musculares de grau dois, ambos na coxa esquerda, confirmadas pelo clube nesta sexta-feira, e são baixas.

Com isso, Bruno Uvini deve começar jogando no setor defensivo e Carballo tem tudo para ser o escolhido para entrar na vaga de Pepê. Outra mudança é a volta de João Pedro na lateral-direita.

O comandante falou sobre o momento da equipe. “Estamos vindo de bons resultados e queremos nos manter na parte de cima da tabela, esse jogo contra o Bahia será de extrema importância. Aproveito para convocar a torcida para o próximo sábado, tem que lotar a Arena. Importante a torcida lotar e apoiar o tempo todo”, disse Renato Gaúcho.

Do outro lado, o Bahia viajou no começo da tarde de sexta-feira para Porto Alegre, mas pela manhã fez o último treino antes da partida. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni tem desfalques, mas deve ter a volta do atacante Rafael Ratão, que foi desfalque nas duas últimas rodadas. Por outro lado, o zagueiro Kanu e o lateral-direito Gilberto estão suspensos. O zagueiro Raul Gustavo segue no departamento médico e também não joga.

De qualquer forma, Ceni pediu atenção de sua equipe no duelo fora de casa. “Lá é um jogo difícil, vamos escolher o sistema que a gente vai jogar e que peças vamos utilizar. Temos algumas baixas, mas vamos escolher os melhores para estarem em campo”, prometeu.

