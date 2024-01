Grêmio supera o Brasil no Bento Freitas e sobe para o terceiro lugar no Gaúcho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/01/2024 - 18:15 Para compartilhar:

Apesar de ainda mostrar um futebol tímido, sem desenvoltura, o Grêmio fez o suficiente para vencer por 1 a 0 o Brasil, neste domingo, no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas. Esta foi a segunda vitória gremista em três rodadas, que deixa o time na terceira posição do Campeonato Gaúcho com seis pontos, mesma pontuação do vice-líder Juventude, que leva vantagem no saldo de gols: 4 a 3.

O líder isolado é o Internacional, com sete pontos e o Brasil, que antes tinha empatado duas vezes, segue com dois pontos em 10º lugar, na frente apenas dos times da zona de rebaixamento: Santa Cruz e Guarany de Bagé, ambos com um ponto cada.

Notadamente os jogadores do Grêmio ainda estão longe de sua melhor forma física. Tanto que o técnico Renato Gaúcho tem procurado revezar alguns deles em cada jogo. Após a derrota na estreia para o Caxias, por 2 a 1, os gremistas golearam o São José, por 4 a 1.

Com um gramado ruim, como muitas irregularidades, o jogo acabou prejudicado no aspecto técnico, atrapalhando mais o Grêmio, que tem jogadores mais técnicos e habilidosos. Mesmo assim, o time gremista foi soberano em campo, tentou propor o jogo ofensivo, porém, sem chegar em boas condições para as finalizações.

No intervalo cada técnico fez três substituições, dando a entender de que pretendiam mudar a história do jogo. O atacante André, um dos que tinha entrado pelo lado gremista, abriu o placar aos 19 minutos. Ele apareceu na pequena área, ajeitou o corpo e desviou por baixo do goleiro após cruzamento perfeito de Villasanti, pelo lado esquerdo.

Após o gol o Grêmio manteve seu ritmo aos gritos de seu técnico pedindo “mais velocidade” de todos. Mesmo atrás no placar, o Brasil não abandonou seu esquema defensivo e, por isso, só conseguiu finalizar com perigo para o goleiro Marchesin uma vez, aos 44 minutos. Tinga cobrou falta por cobertura e o goleiro espalmou para escanteio.

Na quarta-feira, os dois times vão jogar pela quarta rodada. O Grêmio, em casa, recebe o Juventude, que este ano vai disputar a Série A do Brasileiro. O confronto começará às 21h30, mesmo horário para Caxias e Brasil, na cidade de Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 X 1 GRÊMIO

BRASIL – Gabriel Oliveira; Danilo (Maurício Nunes), Zé Pedro, Rafael Dumas (Bruno Reis) e Jefinho; Anderson Recife, Jeferson, Gabriel Biteco e Tinga; Nycollas (Marcinho – Robinho) e JP Bardales. Técnico: Fabiano Daltx.

GREMIO – Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Uvini e Reinaldo; Dodi (Gustavo Martins), Villasanti e Pepê (Cristaldo); Lucas Besozzi (Soteldo), Nathan Fernandes (André) e João Pedro Galvão (Everton Galdino). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – André, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jeferson, Tinga, Marcinho (Brasil).

ÁRBITRO – Anderson Daronco.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

