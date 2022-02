Grêmio sofre, mas ganha de virada do Aimoré se mantém na liderança do Gaúcho

O Grêmio não teve vida fácil para se manter na liderança isolada do Campeonato Gaúcho, agora com 13 pontos. Nesta quarta-feira à noite, sofreu, mas venceu o Aimoré, de virada, por 2 a 1, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

O time de Vágner Mancini embalou a terceira vitória seguida. Já o Aimoré perde uma posição e cai para a sexta colocação, com sete pontos, ficando fora da zona de classificação para as semifinais.

O primeiro tempo foi bastante estudado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar de ter criado algumas boas chances nos primeiros minutos, o Grêmio viu o Aimoré assustar duas vezes.

Na segunda etapa tudo foi diferente. Logo aos 14 minutos, em um contra-ataque rápido, o Aimoré abriu o placar. Raphael Soares escapou pela esquerda e cruzou rasteiro para Wesley Pacheco, que de carrinho, se antecipou aos marcadores e mandou a bola para o fundo das redes. Depois do susto e após algumas mudanças feitas por Vagner Mancini, o Grêmio acordou.

Após muita pressão, o gol de empate saiu aos 32 minutos. Benítez lançou Nicolas na área, que cruzou de primeira na cabeça de Villasanti que testou firme para o gol. Já a virada veio aos 41. Desta vez, Nicolas achou Rodrigues invadindo a área para chutar de biquinho para o fundo das redes, fechando o placar em 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sexta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. No sábado (12), o Aimoré recebe o União Frederiquense, às 21h, mais uma vez no Estádio Cristo Rei. Já no domingo (13), às 19h, o Grêmio recebe o Juventude, em sua Arena, em Porto Alegre.

Saiba mais