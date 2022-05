Grêmio sofre gol nos acréscimos, fica no empate com o Ituano e termina rodada fora do G4 da Série B Diego Souza marcou para o Imortal, mas Lucas Nathan, no final do jogo, igualou o marcador para o Itu





A 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi encerrada nesta segunda-feira. No Estádio Novelli Júnior, em Itu, Ituano e Grêmio ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Tricolor fica na 6ª colocação do torneio, enquanto os paulistas aparecem em 7º.

FRACO!

O Grêmio não teve muito sucesso na primeira etapa. Isso porque o Ituano foi superior e teve mais volume de jogo. Ao todo, foram quatro boas chances de abrir o placar em Itu. No entanto, o time paulista mandou na trave ou parou nas defesas de Brenno. Enquanto isso, o Tricolor sofreu para encontrar espaços.

Em uma das melhores chances, Gerson Magrão mandou uma bomba, aos 18. O goleiro do Grêmio conseguiu evitar. Aos 30, Aylon mandou próximo ao travessão do Tricolor. Como resposta, os gaúchos apareceram no final da etapa, com Bitello, que bateu colocado, mas foi para fora.

RECUPERAÇÃO?!

Diferente da primeira etapa, os times voltaram com tudo. Bernardo Schappo bateu e a bola raspou a trave, mandando para fora. O gol saiu logo depois. Aos 2, Diego Souza aproveitou cobrança de escanteio, matou no peito e marcou de canhota. Léo Santos, aos 9, respondeu. Porém, passou raspando.

Depois disso, o Ituano voltou a pressionar ainda mais o Tricolor Gaúcho. No entanto, esperando para criar os contra-ataques, o Grêmio se fechou e impediu as chegadas do time paulista. Porém, o empate só saiu aos 47. Na jogada, Gerson Magrão escorou o cruzamento de Pacheco na segunda etapa. Lucas Nathan se esticou na pequena área e deixou tudo igual.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X GRÊMIO

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data e hora: 16/05/2022 – 20h (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Cartões amarelos: Aylon, Rafael Pereira, Lucas Siqueira e Bernardo Schappo (Ituano); Elkeson (Grêmio)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Diego Souza (2’/2ºT) (0-1); Lucas Nathan (47’/2ºT) (1-1)

ITUANO (Técnico: Mazola Júnior)

Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo Schappo e Roberto; Rafael Pereira (Gabriel Barros, aos 30’/2ºT), Kaio (João Victor, aos 20’/2ºT), Lucas Siqueira e Gerson Magrão (Lucas Nathan, aos 30’/2ºT); Aylon (Dudu Vieira, aos 20’/2ºT) e Rafael Elias.

GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)

Brenno; Rodrigo Ferreira (Mateus Sarará, aos 19’/1ºT), Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Gabriel Silva (Campaz, aos 0’/2ºT); Elias (Elkeson, aos 0’/2ºT), Diego Souza (Benítez, aos 28’/2ºT) e Gabriel Teixeira (Janderson, aos 24’/2ºT).

