Grêmio renova com Jean Pyerre até 2023 e fixa multa de mais de R$ 500 milhões

Um dia depois de marcar o belo gol de falta que definiu a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil, o meia Jean Pyerre, do Grêmio, assinou nesta quinta a prorrogação do seu contrato até dezembro de 2023.

Formado desde a sua infância na base gremista, o jogador de 21 anos passou a integrar o elenco principal em 2018 e o seu acordo anterior com o clube venceria no final de 2021. E o novo compromisso firmado agora também estipulou uma multa rescisória contratual de 120 milhões de euros (cerca de R$ 535,3 milhões, na cotação atual), recorde para um atleta na história do time gaúcho.

Ao oficializar a renovação do contrato, o Grêmio também exibiu uma foto de Jean Pyerre segurando uma camisa do clube com o nome do meia e o número 2023 nas costas do uniforme. Desde que começou a defender o time profissional, ele ajudou a equipe a conquistar dois títulos do Campeonato Gaúcho, em 2018 e 2019, ano em que também foi campeão da Recopa Gaúcha. Ao todo, ele soma 56 jogos e nove gols com a camisa gremista.

Depois de assinar o seu novo acordo com o clube, Jean Pyerre também gravou um breve vídeo, divulgado pelo Grêmio em suas redes sociais, e festejou o vínculo de longo prazo. “Fala, torcida gremista, estou passando por aqui para agradecer o apoio de todos vocês sempre, todas as mensagens que eu venho recebendo agora. Estou muito feliz com essa renovação, que possam vir muitas e muitas alegrias tanto com vocês como individualmente para mim. Espero que a gente possa ser muito feliz nestes próximos anos. Estamos juntos”, afirmou o meio-campista.

MARCELO OLIVEIRA TAMBÉM RENOVA – O Grêmio também anunciou oficialmente nesta quinta-feira a renovação do contrato do zagueiro Marcelo Oliveira por mais um ano. Ele assinou acordo para defender o time até dezembro de 2020.

No Grêmio desde o começo de 2015, o jogador de 32 anos acumula com a camisa do clube um título da Copa do Brasil, um da Copa Libertadores, um da Recopa Sul-Americana, assim como também ajudou o time a se sagrar bicampeão estadual e faturou a Recopa Gaúcha. Ao total, o defensor soma 173 jogos e seis gols pelo time.

TREINO – Após a vitória sobre o Athletico-PR, o elenco gremista se reapresentou na tarde desta quinta-feira, quando iniciou a sua preparação para o duelo diante do Palmeiras, neste sábado, às 21 horas, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Os atletas que atuaram durante todo o jogo de quarta-feira à noite realizaram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo para treinar no CT Luiz Carvalho. O último trabalho visando o jogo contra os palmeirenses está marcado para começar às 15 horas desta sexta-feira.