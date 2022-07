Grêmio recebe Tombense para se consolidar no G-4 e abrir vantagem na Série B

Buscando se consolidar no G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro e abrir vantagem ainda mais sobre o quinto colocado, o Grêmio entra em campo neste sábado, às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno. O adversário, porém, é perigoso. O Tombense é o sexto colocado, com 25 pontos, quatro a menos do que o time gaúcho, quarto colocado, com 29.

O duelo coloca frente a frente os times com maior invencibilidade na Série B. O Grêmio não perde desde a sexta rodada, quando foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0. De lá para cá, foram vitórias sobre Novorizontino, Sampaio Corrêa, Londrina e Náutico e empates com Ituano, CSA, Vila Nova, Criciúma, Vasco, Sport e Bahia. O time gaúcho vem de vitória sobre o Náutico por 2 a 0.

O Tombense vem de vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1 e não perde desde a oitava rodada, quando caiu para o Brusque por 1 a 0. De lá para cá, venceu Chapecoense, CSA, Novorizontino, Bahia, Ituano e empatou com Londrina, CRB, Ponte Preta e Náutico.

O técnico Roger Machado deverá repetir a mesma escalação do Grêmio que venceu o Náutico na última rodada. O zagueiro Pedro Geromel, que ficou fora de alguns treinos, está confirmado. “Estamos dentro do planejamento de estar entre os primeiros colocados, não como primeiro, mas afastado do bloco imediatamente fora da zona de classificação. Agora com viés de alta, que é o mais importante, atuando bem, traz o torcedor para perto da gente”, explicou o técnico gremista.

O técnico Bruno Pivetti tem dúvidas no Tombense. O zagueiro Roger Carvalho, ausente nos dois últimos jogos, pode retornar ao time titular. Assim como o meia Jean Lucas, tratando de um problema no músculo adutor da perna direita.