Grêmio recebe Sampaio Corrêa e tenta entrar na zona de acesso da Série B

Apesar da desconfiança de parte da torcida, o Grêmio tem uma boa oportunidade de voltar a figurar no G-4 da Série B DO Campeonato Brasileiro neste sábado, quando recebe o Sampaio Corrêa, às 11 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 13ª rodada.

Invicto há seis jogos, mas com apenas uma vitória nessa sequência, o Grêmio tem 18 pontos e, para entrar no G-4, precisa fazer o dever de casa e torcer para o Sport não ganhar o clássico diante do Náutico, nos Aflitos, horas depois. Com 15 pontos, o Sampaio Corrêa pode encostar nos primeiros colocados.





Roger Machado tem boas e más notícias para o jogo deste sábado, a começar pela volta de Diego Souza, que ficou de fora do empate sem gols com o Sport, em Recife (PE), por causa de uma amigdalite. Dos nove gols marcados pelo Grêmio na Série B, cinco foram do experiente atacante, que ainda contribuiu com uma assistência.

Além de Diego Souza, o treinador tem o retorno do zagueiro Bruno Alves, recuperado da covid-19, e do volante Lucas Silva, que cumpriu suspensão automática. Por outro lado, Roger tem muitos desfalques: o goleiro Brenno, o zagueiro Kannemann, os laterais Edilson e Rodrigo Ferreira e o atacante Elkeson. O defensor argentino foi expulso contra o Sport e os demais estão lesionados.

A partida vai marcar o retorno da torcida na arquibancada norte, que é o setor com ingressos mais baratos de toda a Arena. O local ficou interditado por sete jogos em competições nacionais depois da invasão de torcedores no duelo contra o Palmeiras, na reta final do Brasileirão de 2021.

Assim como o Grêmio, o Sampaio Corrêa também tem baixas para o confronto. O lateral-esquerdo João Victor, o meia Soares e o atacante Pimentinha ficaram em São Luis (MA) porque foram acometidos por uma virose, enquanto o meia Rafael Vila cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

“O Grêmio dispensa comentários. Um grande clube. A pressão com certeza lá é gigante para que consiga os resultados e acha o que podemos aproveitar esse momento de instabilidade sim. Mas sabemos que temos que jogar”, disse o meia Eloir, que fica à disposição do técnico Léo Condé após se recuperar da virose que o tirou da vitória sobre o Náutico, por 2 a 0.