Grêmio recebe o desesperado Coritiba para manter a corrida pela liderança

O Grêmio já deixou para trás a história da suposta aposentadoria do atacante Luis Suárez e com o atacante confirmado mais uma vez, após marcar contra o América-MG, o Grêmio volta a campo neste domingo de olho em mais um resultado positivo para colar de vez na briga pela liderança. Em casa, na Arena Grêmio, recebe o lanterna Coritiba, às 16h.

Atualmente, com 20 pontos e quatro vitórias nos últimos cinco jogos disputados no Brasileirão, o Grêmio aparece na terceira colocação, atrás apenas do líder Botafogo, com 27, e do Palmeiras, com 22 pontos. Já o Coritiba vive uma situação completamente diferente. Ainda sem vencer na competição nacional e há 17 jogos sem um resultado positivo, o time comandado por Antônio Carlos Zago é o 20º e último colocado, com quatro pontos.

O técnico Renato Gaúcho deve usar a mesma base que venceu bem o América-MG, por 3 a 1, e ainda contará com o retorno da dupla de zaga titular, composta por Bruno Uvini e Kannemann. Os dois estavam suspensos pelo terceiro amarelo.

“Sabemos que será mais uma partida equilibrada, afinal o Coritiba apesar de estar na parte debaixo da tabela, tem um elenco qualificado. De qualquer forma, nosso foco segue nos manter no G-4, por isso precisamos vencer”, disse o comandante. Ele também rasgou elogios para Luis Suárez que, segundo ele, ‘é uma excelente pessoa e um excelente profissional’.

Do outro lado, o técnico Antônio Carlos Zago segue pressionado no cargo. Ele tem alguns desfalques para armar o Coritiba. O atacante Robson, que atuou improvisado na ala esquerda, levou o terceiro amarelo e está suspenso.

Além dele, o volante Júnior Urso sentiu um desconforto muscular na última partida contra o Internacional e foi poupado. De qualquer forma, apesar da pressão por um bom resultado, o comandante disse que confia no trabalho que vem fazendo. “Crítica faz parte do meu trabalho. Estou no futebol há quase 40 anos. Eu absorvo bem, mas os jogadores acreditam que não, eles perdem a tranquilidade. Da minha parte, tranquilo. É natural. Acredito no meu trabalho e no que venho fazendo”, afirmou Zago.

