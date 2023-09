Grêmio recebe o Cuiabá para se manter no G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 6:30 Compartilhe

Com o foco total no Campeonato Brasileiro, após a eliminação na Copa do Brasil, o Grêmio quer se manter entre os primeiros colocados na tabela e o mais próximo do líder Botafogo. No domingo, às 11h, recebe na Arena do Grêmio o Cuiabá, pela 22ª rodada.

O time comandado por Renato Gaúcho tem 36 pontos e começou a rodada na terceira colocação, a 15 pontos do Botafogo. Entretanto, tem um jogo a menos que os demais, contra o Corinthians, pela 15ª rodada. Na última rodada, o Grêmio venceu bem o Cruzeiro, por 3 a 0, em casa, com grande atuação de Luis Suárez, que pôs fim a uma seca de oito jogos sem marcar.

O técnico Renato Gaúcho terá algumas modificações e uma estreia. Suspenso por três cartões amarelos, o goleiro Gabriel Grando dará a vaga para Caíque. Já na lateral esquerda, Reinaldo volta após cumprir suspensão. Enquanto na defesa, Rodrigo Ely deve formar a dupla de zaga com Kannemann, após lesão de Pedro Geromel.

Com isso, Renato deve manter o esquema com três volantes, com Villasanti, Carballo e Pepê. “Além da formação ter mudado, nossa entrega no último jogo foi muito boa. Competimos, conseguimos sair vitoriosos e acho que essa foi a virada de chave para nós”, disse o volante Pepê, que retornou ao time titular após lesão.

O Cuiabá ocupa o meio de tabela. Fazendo um campeonato para se manter na elite, o time do centro-oeste brasileiro é o 10º colocado, com 28 pontos. Após a grande vitória sobre o Flamengo por 3 a 0, vem de três derrotas seguidas: Athletico-PR, Palmeiras e Red Bull Bragantino, todas por 2 a 0.

O técnico António Oliveira terá três baixas. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Marlon e o meia Ranielle estão fora da partida. Allyson deve formar a dupla de zaga com Alan Empereur, enquanto Fillipe Augusto deve aparecer no setor de meio de campo.

Pelo segundo jogo seguido, o atacante Clayson será desfalque. Com isso, Wellington Silva deve ser mantido no time titular, que comentou sobre sua seca de gols: “O gol vai sair no momento certo, claro que na minha posição a gente vive também de gols, mas quando não sai eu tenho que correr e me dedicar.”

