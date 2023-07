Grêmio recebe o Bahia para manter vivo sonho do 6º título na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 7:00 Compartilhe

A Copa do Brasil vive mais uma semana decisiva com a definição dos quatro times que avançarão às semifinais. Segundo maior campeão do torneio, com cinco títulos, o Grêmio tenta se manter vivo nesta quarta-feira, às 19h, quando recebe o Bahia, em sua arena, em Porto Alegre (RS), para o jogo de volta das quartas de final.

No primeiro jogo, em Salvador (BA), houve empate por 1 a 1, resultado que teve sensação de vitória para o Grêmio. Isso porque o Bahia abriu o placar com Everaldo e venceu até os 48 minutos do segundo tempo, quando Cuiabano empatou para o tié gaúcho. Para o reencontro, quem vencer garante vaga, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Os dois times estão na Copa do Brasil desde a primeira fase e, portanto, já garantiram R$ 12,8 milhões em premiação. Quem avançar às semifinais, ganha mais R$ 9 milhões. Na final, o vice-campeão garante outros R$ 30 milhões, enquanto o campeão embolsa R$ 70 milhões.

O Grêmio tem a chance de ser, ao lado do Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos. As cinco conquistas gaúchas foram em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Já o Bahia busca uma vaga às semifinais pela primeira vez.

O técnico Renato Gaúcho não deve promover mudanças na escalação do Grêmio. Assim como nos últimos jogos, a única dúvida está no ataque, pois o uruguaio Luis Suárez vem convivendo com dores no joelho. Se não tiver condições, o substituto deve ser Vina, que está de saída do clube. Acontece que o atacante pertence ao Ceará e está sendo vendido ao futebol árabe, portanto, pode fazer sua última partida pelo time gaúcho.

No último domingo, o Grêmio perdeu para o líder Botafogo em casa, por 2 a 0, a primeira derrota como mandante. Renato Gaúcho minimizou o revés e valorizou a atuação. “Lógico que ninguém gosta de perder, mas a atuação do time foi muito boa, uma das melhores do ano. Quando perde e não cria é uma coisa, outra coisa é da maneira como o Grêmio vem jogando, criando e sufocando. Não é por causa dessa derrota que tem algo errado”, explicou ao lembrar que o time carioca é líder disparado do Brasileirão.

No lado do Bahia, o técnico Renato Paiva tem alguns retornos na lista de relacionados, como Cauly, Matheus Bahia e Yago Felipe, recuperados de lesão. Por outro lado, Jacaré, Biel, David Duarte e Danilo Fernandes seguem no departamento médico. A lista de desfalques ainda conta com Chávez, suspenso, e Thaciano e Mingotti, que já atuaram na Copa do Brasil por outro clube.

Apesar de demonstrar respeito, Renato Paiva confia em um bom resultado por conta dos recentes jogos diante do Grêmio. Antes da partida de ida da Copa do Brasil, os times também se enfrentaram pelo Brasileirão, com vitória gaúcha por 2 a 1, também com gol no final.

“Sabemos da dificuldade que é jogar na casa do vice-líder do Brasileirão, mas fizemos dois jogos contra eles e, dos quatro tempos, o Bahia foi superior em três, apesar dos gols no fim. Corrigir esses detalhes e ir com muito respeito, mas zero medo. A nossa trajetória na Copa do Brasil tem sido imaculada, zero derrotas. Acredito muito neste grupo para dar uma resposta e passar para as semifinais”, disse Renato Paiva.

