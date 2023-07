Grêmio recebe Flamengo em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 26/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Grêmio e Flamengo começam a decidir nesta quarta-feira (26) seus destinos na Copa do Brasil. Velhos conhecidos em mata-matas da competição, os times se enfrentam em Porto Alegre (RS) no jogo de ida das semifinais. Os gaúchos, pentacampeões da Copa do Brasil, só perderam em casa uma vez este ano: para o Botafogo, no último dia 9, pelo Brasileirão. Já o Rubro-Negro, tetracampeão, ganhou em casa do rival gaúcho (3 a 0) em junho. O confronto na Arena Grêmio, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. O jogo da volta será dia 16 de agosto, no Maracanã.

HOJE É #DiaDeGrêmio Dia de fazer a @todosnaarena PULSAR e disputar cada lance com a mesma intensidade do alento na arquibancada. Dia de decisão em semifinal da #CopaDoBrasil2023. PRA CIMA DELES!

Flamengo

️ Arena do Grêmio

⌚️ 21h30

#️⃣ #GRExFLA

@GremioRadio|Grêmio Play pic.twitter.com/ny7vxwpdEc — Grêmio FBPA (@Gremio) July 26, 2023

Das oito vezes que tricolores e rubro-negros estiveram frente a frente em fases mata-mata da Copa do Brasil, foram quatro classificações para cada lado. Em 1997, o embate foi na final e o Grêmio levou a melhor, levantando a taça. Nesta edição, a equipe gaúcha, comandada pelo técnico Renato Portaluppi, avançou à semi nos pênaltis, após dois empates consecutivos contra o Bahia. O time chega embalado para o embate após ter vencido o Atlético-MG em casa no último sábado (22) – como consequência retornou à vice-liderança do Brasileirão. .

O Tricolor deve ir a campo com Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti , Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Luis Suárez (André Henrique).

O Flamengo, comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, garantiu presença na semi após derrotar o Athletico-PR. O time vem oscilando nos últimos jogos. No sábado (22) empatou com o então lanterna América-MG em 1 a 1, no Maracanã, e acabou cedendo a vice-liderança do Brasileirão ao Grêmio.

A equipe deve começar jogando com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

