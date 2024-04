Grêmio Prudente segura o EC São Bernardo, vai à final da Série A3 e garante acesso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/04/2024 - 17:52 Para compartilhar:

O Grêmio Prudente assegurou a sua presença na final da Série A3 do Paulista, ao empatar por 1 a 1 com o EC São Bernardo, neste domingo, pelo jogo de volta das semifinais. Este jogo foi disputado no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e os prudentinos já tinham vencido na ida por 2 a 1. Na final, o adversário será o Votuporanguense, que sábado eliminou o Desportivo Brasil.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) irá confirmar as datas e horários das finais na segunda-feira. Os dois finalistas ocuparão, em 2025, os lugares de Monte Azul e Comercial, rebaixados nesta temporada na Série A2 Paulista.

Precisando vencer, o São Bernardo saiu na frente com Gustavo Santana. Mas, no segundo tempo, Wallace deixou tudo igual.