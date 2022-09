Grêmio Prudente e Itapirense sobem para o Paulista A3 e vão decidir Segundona

Estadão Conteúdo 04/09/2022 - 22:55 Compartilhe

Grêmio Prudente e Itapirense são os finalistas do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e garantiram o acesso para a Série A3 do Paulista em 2023. As definições aconteceram neste final de semana, quando aconteceram os jogos de volta das semifinais.







No sábado à tarde, o Grêmio Prudente venceu em casa o Flamengo de Guarulhos, por 2 a 1. Como tinha empatado fora de casa sem gols, terminou com quatro pontos em dois jogos.

Na tarde de domingo, a Itapirense empatou em casa por 0 a 0 com o São-Carlense e se classificou com dois empates, após empate por 1 a 1 no jogo de ida, em São Carlos. O time de Itapira entrou nas semifinais com vantagem de jogar por dois empates por ter melhor campanha.

A Itapirense, conhecida como Vermelhinha, está de volta ao Paulista A3 depois de seis anos. O Grêmio Prudente chegou à final invicto e aparece como favorito ao título. Em 2023 participará pela primeira vez da Série A3, uma vez que em 2008 e 2009 atuava como Oeste Paulista.