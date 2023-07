Grêmio promete muita luta por vantagem sobre Flamengo na ida das semifinais da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Grêmio e Flamengo começam a decidir as semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), de olho na final e também no título. O clube gaúcho sonha se igualar ao Cruzeiro como o maior campeão – com seis títulos -, enquanto o clube carioca defende o título de 2022 e tenta se tornar pentacampeão.

Com a previsão de 50 mil torcedores nas arquibancadas, sendo apenas quatro mil flamenguistas, o Grêmio planeja dar o máximo para largar na frente, com uma vitória, nesta disputa de 180 minutos, mesmo tendo pelo caminho o time mais badalado do Brasil. Nesta temporada, eles já se enfrentaram no Campeonato Brasileiro. Pela 10ª rodada, o Flamengo levou a melhor com 3 a 0 no Maracanã.

Conhecido como ‘Rei de Copas’, o Grêmio não vem tendo boa campanha dentro de casa nesta competição. Nos últimos três jogos eliminatórios, foram três empates por 1 a 1, contra ABC (terceira fase), Cruzeiro (nas oitavas), e Bahia (quartas), onde classificou-se nos pênaltis por 4 a 3. Paradoxalmente só perdeu uma vez nos últimos 25 jogos em casa, caindo por 2 a 0 para o Botafogo, líder do Brasileirão.

Defendendo o título, o Flamengo vem embalado na competição. O time carioca venceu os dois duelos das quartas de finais contra o Athletico-PR – 2 a 1 em casa e 2 a 0 fora. Antes, eliminou o rival Fluminense nas oitavas (0 a 0 e 2 a 0) e já havia goleado o Maringá-PR por 8 a 2 no jogo de volta da terceira fase, no Maracanã.

O técnico Renato Gaúcho, apesar da tentativa de fazer mistério, deve vir com força total no Grêmio. Apesar do imbróglio envolvendo a permanência ou não do atacante Luis Suárez, o uruguaio deve ir para campo neste duelo decisivo. Outro jogador que era problema, mas deve jogar é o meia Villasanti. A dupla ficou fora do último jogo do Brasileiro contra o Atlético-MG, na vitória por 1 a 0. Os dois treinaram na terça-feira e estão confirmados.

No mais, o treinador deve contar com o time base que vem atuando na temporada. A preocupação fica por conta do zagueiro Kannemann, pendurado com dois amarelos e que pode ser baixa no jogo de volta.

“É um jogo bom de se jogar, bom o Grêmio estar em jogos importantes, vamos fazer o melhor, trataremos de fazer as indicações do treinador e fazer o melhor. Renato está acostumado a chegar em decisões. Estamos preparados”, disse o zagueiro argentino, prometendo: “Vamos dar a vida”.

Pelo lado do Flamengo, Jorge Sampaoli terá que mexer na formação inicial. O zagueiro David Luiz voltou a sentir dores no joelho e foi cortado. Reserva imediato, Fabrício Bruno é o escolhido para formar a dupla de zaga com Léo Pereira.

Expulso no jogo contra o Athletico, nas quartas de finais, o volante Gerson é outro desfalque importante. Tanto no aspecto técnico como por ser ‘homem de confiança’ do técnico. Sampaoli deve optar pelo jovem Victor Hugo, que marcou o gol de empate por 1 a 1 contra o América-MG no fim de semana pelo Brasileiro. Thiago Maia corre por fora.

“É outra competição, completamente diferente. É entrar em campo preparado para fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo”, comentou Victor Hugo. Independentemente de buscar a vitória, o Flamengo sabe que vai decidir a vaga na final com o Maracanã lotado, no dia 16 de agosto. Quem chegar à final vai levar um prêmio de R$ 30 milhões e poderá ainda brigar pelos R$ 70 milhões que é a premiação ao campeão.

