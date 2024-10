Grêmio promete ir para cima do lanterna Atlético-GO no retorno da Arena com capacidade máxima

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/10/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Com o objetivo de confirmar a sua permanência na elite do futebol nacional, o Grêmio enfrenta o lanterna e virtual rebaixado Atlético-GO, neste sábado, às 16h30, na Arena do Grêmio, que voltará a contar com capacidade máxima após as enchentes que causaram destruição em toda Porto Alegre (RS). O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio viu a pressão aumentar após a derrota para o arquirrival Internacional por 1 a 0 e precisa dar uma resposta aos torcedores. O clube tricolor também continua correndo riscos de rebaixamento, apesar da confiança do técnico Renato Gaúcho. Atualmente, é o 13º colocado, com 35 pontos. O Corinthians, primeiro dentro do descenso, está logo atrás, com 32.

O Atlético-GO, por sua vez, já jogou a toalha, ao menos, é o que o próprio presidente Adson Batista afirmou diversas vezes durante suas entrevistas. O clube goiano, que vem de um empate sem gols com o Cuiabá, é o lanterna, com 22 pontos. O Vitória, no 16º lugar, tem 32.

Há um tabu a ser quebrado no duelo. O Grêmio não vence o Atlético-GO desde 2020. No retrospecto geral, no entanto, tem vantagem. Foram oito vitórias gremistas, cinco atleticanas e cinco empates.

Renato Gaúcho indicou que poderá colocar em campo uma equipe mais ofensiva para buscar a vitória. Como o volante Dodi está suspenso, o treinador ensaiou colocar Pepê ou até mesmo Edenílson no meio de campo.

Renato também preparou algumas mudanças no setor ofensivo. Cristaldo e Aravena devem ficar como opções, com Soteldo e Pavón cotados para iniciar o jogo. Monsalve é outro que tem grandes chances de iniciar entre os titulares.

Desfalque contra o Inter, o zagueiro Kannemann ainda não tem retorno confirmado. Caso o veto se confirme novamente, a dupla defensiva será formada mais uma vez por Jemerson e Rodrigo Ely. Além de Dodi, o atacante Diego Costa também está suspenso.

“No geral, há uma enorme pressão sobre os jogadores aqui. Todos têm opinião sobre você. O futebol é a vida das pessoas aqui, e você sente isso em todo lugar. Estamos usando isso como motivação”, disse o atacante Braithwaite.

Do outro lado, o Atlético-GO terá reforços importantes. O técnico Umberto Louzer poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Romão e com o atacante Luiz Fernando. Ambos estavam suspensos.

Com a volta de Guilherme Romão, Alejo Cruz não precisará mais ser improvisado na lateral e poderá atuar no meio de campo, provavelmente, na vaga de Rhaldney. Já Luiz Fernando retorna no lugar de Janderson. Ainda no ataque, Hurtado e Derek brigam por uma vaga.

“O retorno desses atletas e poder contar com boa parte do elenco possibilita alternativas para termos variações. E também a possibilidade de trocas. Isso facilita e pode mudar a partida. Você consegue ter entre os suplentes mais alternativas”, disse Louzer.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X ATLÉTICO-GO

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Edenílson e Pavón; Monsalve, Braithwaite e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Alejo Cruz; Lacava, Derek (Hurtado) e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO – 16h30.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).