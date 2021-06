Grêmio procura goleiro João Paulo, do Santos, e vê Vladimir como opção Clube gaúcho tem interesse na contratação do atual goleiro titular do Peixe

O Grêmio procurou o Santos para entender a situação contratual do goleiro João Paulo. O Tricolor Gaúcho busca um goleiro após a saída de Vanderlei e as atuações ruins do reserva imediato, Paulo Victor. A informação inicial foi publicada por Diego Torbes Bagé e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO.

O time do Sul do país não formalizou nenhuma proposta, mas pretende fazer uma investida nos próximos dias. A maior dificuldade do time gaúcho é a recente lesão do goleiro John, que sofreu uma entorse no joelho direito. Com isso, João Paulo vem sendo titular nas últimas duas partidas.

Quando o técnico Fernando Diniz assumiu a equipe santista, manteve o arqueiro como titular, porém, após algumas partidas, deu uma oportunidade para John, que recuperou a vaga. Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO, João Paulo ficou chateado por perder a vaga mesmo sem cometer nenhuma falha técnica, mas não deseja deixar o clube caso a proposta não seja positivo ao clube que o revelou.

No ano passado, João Paulo estendeu seu vínculo com o Peixe até setembro de 2025. O jogador já recebeu sondagens do Ajax, da Holanda, e Udinese, da Itália. A multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 625 mi).

Ciente dessa situação, o Grêmio também procurou entender a situação do goleiro Vladimir, também do Peixe. O arqueiro teve o seu contrato com o Santos renovado até dezembro de 2021. Essa negociação é considerada mais “simples”, já que Vladimir é a terceira opção da comissão técnica santista.

O time da Vila Belmiro não descarta uma rescisão “amigável” caso o Grêmio formalize o interesse junto ao goleiro.

