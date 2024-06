Grêmio poupará titulares diante do Red Bull Bragantino no Couto Pereira na volta do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Depois de voltar aos gramados com goleada na Copa Libertadores, o Grêmio volta à disputa do Campeonato Brasileiro, que será reiniciado após quase três semanas parado. Neste sábado, às 16h, o time gaúcho recebe o Red Bull Bragantino no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela sétima rodada.

No meio de semana, o Grêmio voltou a campo após vários jogos adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Em grande estilo, venceu o The Strongest-BOL por 4 a 0 e tem chances de avançar na competição sul-americana.

No Brasileirão, disputou quatro jogos e soma apenas seis pontos, em 12º lugar. Suas vitórias foram quando jogou em sua arena, em Porto Alegre, contra Athletico-PR, por 2 a 0, e Cuiabá, por 1 a 0. Apesar de não poder usar sua arena, espera o apoio da sua torcida na ‘nova casa’. No jogo pela Libertadores, 23.107 pessoas compareceram no Couto Pereira.

Por conta do tempo parado, o técnico Renato Gaúcho optou por preservar os titulares neste retorno do Brasileirão. O único titular será o volante Villasanti, que não atuou no meio de semana. As novidades dos treinos foram o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Pavon. Mas Nathan Fernandes e Diego Costa, por outro lado, são desfalques porque foram expulsos contra o Bahia, quando perdeu por 1 a 0, em Salvador (BA).

O Red Bull Bragantino fez todos os seis jogos até agora e soma nove pontos em oitavo lugar. Entretanto, está há três rodadas sem vencer e, por coincidência, vem de derrota para o Bahia, por 1 a 0, fora de casa. Ainda soma dois empates como visitante e busca, portanto, seu primeiro triunfo fora.

Na Sul-Americana, empatou com o já eliminado Coquimbo Unido-CHI, por 1 a 1, no meio de semana e, apesar de boa campanha, precisará disputar os playoffs para avançar às oitavas de final.

A grande novidade do técnico Pedro Caixinha fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que não jogou no meio de semana por conta de uma lesão na panturrilha. O zagueiro Pedro Henrique, que já atuou na Sul-Americana pelo Athletico, também volta ao time titular. O atacante Eduardo Sasha, porém, segue fora por conta de uma lesão na coxa direita.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X RED BULL BRAGANTINO

GRÊMIO – Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Mayk; Villasanti, Du Queiroz e Carballo; Edenilson, Gustavo Nunes e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Gustavinho; Vitinho, Thiago Borbas e Helinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).