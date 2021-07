Grêmio perde em casa do Atlético Goianiense e Tiago Nunes fica ameaçado no cargo

O Grêmio não conseguiu espantar a má fase e segue sem vencer no Brasileirão. Mesmo jogando na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o time gaúcho acabou derrotado pelo Atlético Goianiense pelo placar de 1 a 0. Além disso, segue na lanterna e agora com o técnico Tiago Nunes tendo seu trabalho questionado no comando. Lucão, no começo do segundo tempo, marcou o único gol do duelo.

Apesar de ter dois jogos a menos em relação a maioria de seus adversários, o Grêmio continua na última colocação com apenas dois pontos. Em sete partidas foram dois empates e cinco derrotas. O Atlético Goianiense voltou a vencer após duas derrotas seguidas e agora aparece na sétima colocação com 13 pontos.

A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes trocando passes para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que o Grêmio quase abriu o placar aos 10 minutos. Após um cruzamento da esquerda, a bola sobrou livre para Pedro Geromel que chutou de primeira, mas parou em uma bela defesa de Fernando Miguel.

Depois disso, o Grêmio passou a criar as melhores chances, mas o Atlético Goianiense respondeu aos 36 minutos. Lucão apareceu livre na pequena área e cabeceou firme, mas Brenno conseguiu salvar o que seria o primeiro gol do jogo. Nos minutos finais, o duelo seguiu aberto, mas o primeiro tempo terminou mesmo com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, o Atlético Goianiense foi para cima e abriu o placar aos nove minutos. Dudu apareceu do lado direito e cruzou rasteiro na área. A bola era para André Luís que deixou passar, mas sobrou livre para Lucão finalizar para o fundo das redes.

Assustado e precisando dos três pontos, o Grêmio foi para cima em busca da virada, mas sequer conseguiu marcar o gol de honra. A melhor chance surgiu aos 23 minutos, quando Diego Souza apareceu na área e bateu cruzado, mas parou em uma defesa de Fernando Miguel.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira para a disputa da 10.ª rodada do Brasileirão. Logo às 19 horas, o Grêmio visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. Um pouco mais tarde, às 19h15, o Atlético Goianiense recebe o Sport, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 x 1 ATLÉTICO GOIANIENSE

GRÊMIO – Brenno; Rafinha (Vanderson), Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Léo Chú); Matheus Henrique (Alisson), Victor Bobsin (Darlan) e Jean Pyerre; Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira (Ricardinho). Técnico: Tiago Nunes.

ATLÉTICO GOIANIENSE – Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Baralhas; Arthur Gomes (Pablo Dyego), Lucão (Zé Roberto) e André Luís (Arnaldo). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL – Lucão, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Kannemann, Vanderson e Victor Bobsin (Grêmio).

ÁRBITRO – Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

