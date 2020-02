Grêmio perde do Aimoré e vai enfrentar o Inter na semifinal do 1º turno do Gaúcho

O Grêmio esteve longe de seus melhores dias e acabou derrotado pelo Aimoré por 2 a 1, no estádio Cristo-Rei, em São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, neste domingo, pela quinta e última rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Matheus Rodrigues e Isaías marcaram para os donos da casa, enquanto que Diego Souza, titular pela primeira vez, descontou.

Os comandados do técnico Renato Gaúcho entraram em campo com a classificação garantida, mas precisavam vencer para avançarem como líderes. Desta forma, o Grêmio ficou com o segundo lugar no Grupo B, com nove pontos, e vai enfrentar o rival Internacional na semifinal do turno, em jogo único, fora de casa. O Aimoré chegou à marca de 24 anos sem perder para o time tricolor dentro de casa e ficou com seis pontos.

A principal surpresa gremista foi a escalação de Diego Souza entre os titulares. Apesar de contar com força máxima e ter mais posse de bola, o time teve dificuldades para furar o bloqueio do Aimoré e criar. Com lentidão na troca de passes, foi presa fácil para a marcação do adversário, que criou as principais chances de gol, ambas no final da primeira etapa com Matheus Rodrigues.

Aos 28 minutos, o atacante girou em cima da marcação e arriscou da entrada da área, exigindo boa defesa de Vanderlei. Na sequência, o goleiro gremista teve que torcer em cabeçada do camisa 9, que passou perto da trave. Ainda antes do intervalo, Diego Souza obrigou Luiz Felipe, arqueiro do Aimoré, a trabalhar em uma cabeçada.

Logo no início do segundo tempo, o Grêmio teve finalizações com Alisson e Maicon. Mas quem abriu o placar foi o Aimoré. Aos quatro minutos, depois de cobrança de escanteio, Matheus Rodrigues ganhou da marcação e deu um leve desvio para o fundo das redes.

A derrota parcial fez Renato Gaúcho colocar em campo Thiago Neves para tentar a reação. A equipe de Porto Alegre, no entanto, seguiu sem inspiração e deu espaço para o adversário. Em contra-ataque, Paulo Miranda passou por um rival e finalizou. Vanderlei conseguiu fazer a defesa. No rebote, Matheus Rodrigues mandou por cima. Em seguida, aos 24, Wagner recebeu na área e finalizou para fora.

No final, o duelo ganhou emoção. Aos 38 minutos, em novo contra-ataque, Isaías recebeu pela esquerda, passou por Maicon e por Vanderlei e rolou para o gol vazio, marcando o segundo do Aimoré. Não demorou muito e o Grêmio diminuiu. Após cobrança de escanteio, Diego Souza, com oportunismo, finalizou firme para descontar, aos 41.

Na base da pressão, os tricolores foram buscar o empate, que quase saiu em cabeçada de David Braz. A bola passou perto da trave, mas foi para fora.