Grêmio pega o Cruzeiro de olho na reabilitação no Brasileirão

Em situações diferentes, mas buscando recuperação no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Cruzeiro fazem um clássico nacional neste domingo, às 19h, em jogo que encerra a 21ª rodada. Os times, que estiveram na Série B na temporada passada, duelam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No primeiro turno, o time mineiro levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Rodrigues.

Eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio agora se concentra exclusivamente no Brasileirão. Alternando entre tropeços e vitórias, o time gaúcho deixou o G-4 após perder para o Santos por 2 a 1, permanecendo com 33 pontos. Antes, apesar de ter vencido o Fluminense (2 a 1), time do G-4, perdeu para o Vasco (1 a 0) e empatou com o Goiás (1 a 1), times que brigam na parte de baixo da tabela.

O Grêmio terá o desfalque do técnico Renato Gaúcho. Ele foi expulso no último jogo e será substituído por Alexandre Mendes, auxiliar técnico. O lateral-esquerdo Reinaldo e o zagueiro Gustavo Martins, suspensos, são outros desfalques. Na defesa, Pedro Geromel e Kannemann devem voltar a formar dupla titular. Com isso, Bruno Alves fica como opção no banco. Cuiabano entra na lateral-esquerda. A boa notícia fica por conta dos retornos do volante Villasanti e do atacante Luis Suárez após suspensão.

Renato Gaúcho admitiu ter cobrado o elenco, mas elogiou o desempenho recente e até fez uma provocação com o fato de o Grêmio estar nas primeiras colocações. “O tom maior foi a falta de atenção que tivemos no segundo gol do Santos, não pode acontecer. Conversamos bastante, mas a cobrança foi em cima disso, daqui para frente não pode dar esse mole, se não põe tudo a perder. Mas o time está bem e o Grêmio briga na parte de cima, o que muitos não acreditavam”, provocou o rival Internacional, que iniciou esta rodada com 24 pontos.

O Cruzeiro vive jejum de seis jogos, sendo quatro empates e duas derrotas. Na última rodada, empatou com o Corinthians por 1 a 1 e chegou a 25 pontos, ficando próximo da pontuação da zona de rebaixamento.

O técnico Pepa tem vários problemas para resolver. O lateral-direito William e o zagueiro Lucas Oliveira, em fase de transição, dificilmente serão relacionados. Matheus Pereira, Ramiro, Rafael Bilu e Wesley Gasolina também seguem no departamento médico.

A novidade fica por conta de Mateus Vital, que está recuperado de lesão no ombro e pode até mesmo aparecer como titular. Ele briga pela vaga com Filipe Machado. No ataque, há quatro nomes para três vagas: Wesley, Arthur Gomes, Rafael Papagaio e Bruno Rodrigues.

Com o momento ruim, Pepa pediu para que o time continue unido e não desista do trabalho. “São momentos. Temos que estar unidos para ajudar uns aos outros. A cobrança é grande e somos nós os primeiros a cobrar. Somos nós a puxar uns pelos outros e trabalhamos fortes. Agora não podemos sair do caminho, não desviar do trabalho”, pediu várias vezes.

