Grêmio pede arbitragem de fora do Estado para jogo decisivo com o Juventude

O Grêmio pediu nesta segunda-feira que a arbitragem do jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, com o Juventude, seja de fora do Rio Grande do Sul. A partida está marcada para o próximo sábado, às 16h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O pedido, feito em nota oficial, ocorre após reclamações sobre a atuação da arbitragem no jogo de ida, vencido pelo time tricolor por 2 a 1, na Arena do Grêmio.

O principal alvo das críticas gremistas foi um suposto pênalti não marcado em Monsalve e a anulação de um gol de Edenílson. Segundo o vice de futebol do clube, Alexandre Rossato, a arbitragem influenciou diretamente no resultado. “O que aconteceu hoje (domingo) foi uma vergonha. Eu nunca reclamei de arbitragem. O jogo se ganha em campo, mas o que aconteceu aqui hoje não tenho como ficar quieto, um pênalti escandaloso a favor do Grêmio e não foi marcado. O Grêmio só pede uma arbitragem justa, nada além disso”, afirmou Rossato.

Na nota oficial, o Grêmio afirma que está encaminhando medidas contra os erros de arbitragem que teria prejudicado o clube não apenas na semifinal, mas também em outros momentos do Estadual. O clube alega que houve um erro claro na partida contra o Juventude, pois a arbitragem não assinalou um “pênalti claríssimo” e sequer consultou o VAR.

O Grêmio também anunciou que solicitará acesso aos áudios do VAR referentes aos lances polêmicos. O clube quer entender por que o VAR não recomendou a revisão do pênalti não marcado em Monsalve, enquanto agiu prontamente para anular o gol de Edenílson. A intenção é compreender os critérios utilizados pela arbitragem para lances semelhantes que tiveram decisões opostas.

Além do pedido por transparência nas decisões do VAR, o Grêmio comunicou que também solicitará à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) uma explicação formal sobre os episódios controversos. O clube quer garantir que as fases decisivas do Campeonato Gaúcho sejam conduzidas com imparcialidade e dentro dos padrões de justiça esportiva.

Por fim, o Grêmio reafirmou a solicitação de que a arbitragem do jogo de volta seja conduzida por profissionais de fora do Rio Grande do Sul. Segundo a nota, a intenção é evitar qualquer tipo de influência externa ou “condicionamento” dos árbitros. O clube reiterou que deseja apenas uma arbitragem justa e que o resultado seja decidido exclusivamente dentro de campo.