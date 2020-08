Grêmio não sabe se vai contar com Matheus Henrique e Jean Pyerre diante do Corinthians A dupla ainda não jogou neste Campeonato Brasileiro e terá uma conversa com Portaluppi no treino de sexta-feira

Após somar quatro pontos nos dois primeiros jogos do Brasileirão, o Grêmio terá um desafio daqueles no fim de semana. Trata-se do Corinthians, que vive um momento conturbado e precisa somar pontos.

E MAIS:

Ciente que o jogo será complicado, Portaluppi vai retomar a escalação titular, mas não sabe se poderá contar com Matheus Henrique e Jean Pyerre, dois pilares do seu meio-campo.

‘O Matheuzinho treinou no começo da semana, fez um teste e queria muito viajar, mas observei o trabalho e troquei algumas ideias com ele. Não sente a lesão, mas não está com a confiança necessária. Além disso, a viagem era longa. Optei por deixar ele em Porto Alegre. Teremos a revisão médica e vou conversar para saber como ele se encontra para o próximo jogo’.

‘O Jean tem um problema particular e tenho ligado para ele. Há dois dias, ele treinou, conversei com ele e troquei umas ideias. O problema é sério, mas é importante ele se distrair um pouco e treinar para não perder totalmente a forma física. Deixei ele em Porto Alegre treinando e próximo da família. Quando ele vai jogar? Ele é que vai dar a resposta. Não posso colocar um jogador com um problema de família, pois ele não vai entrar concentrado e focado no jogo, o que é normal para qualquer ser humano, explicou Portaluppi.

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre.

E MAIS:

Veja também