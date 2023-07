Grêmio muda a chave diante do Goiás para seguir na caça ao Botafogo no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 8:00 Compartilhe

Em situações bem diferentes no Brasileirão, Goiás e Grêmio duelam neste domingo, às 18h30, em jogo que finaliza a 17ª rodada. Enquanto os gaúchos querem seguir sonhando com o título, os goianos buscam se manter fora da zona do rebaixamento.

Após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, o Grêmio chegou a 29 pontos e quer seguir perseguindo o Botafogo. Apesar da situação delicada, com apenas 15 pontos, o Goiás chega motivado após superar o Cruzeiro, fora de casa, por 1 a 0.

O técnico Renato Gaúcho não escondeu que a Copa do Brasil ficou em segundo plano após a derrota por 2 a 0, em Porto Alegre (RS), para o Flamengo. “É muito difícil…”, disse o técnico sobre devolver a derrota para o time carioca no Maracanã, dia 16. Por isso, ainda na coletiva ele deu a senha:”Vamos virar a chave”.

Renato tem alguns problemas para escalar o Grêmio. O meia Cristaldo teve uma lesão na coxa e virou desfalque, enquanto o volante Carballo não treinou e virou dúvida. O lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso, e o zagueiro Kannemann, com fratura na mão, são outras baixas.

Assim, Cuiabano entra no lugar de Reinaldo e Gustavo Martins na vaga de Kannemann, desde que o sistema com três zagueiros seja mantido. Caso Carballo seja cortado, Ronald ganhará outra chance de começar titular.

Apesar de reconhecer a boa fase do Botafogo, Renato Gaúcho confia que o segundo turno pode mudar o cenário. “O Botafogo está disputando com mais 19 times. Ele está fora da casinha, disparou. É difícil ver um time disparar desse jeito. Mas tem todo o segundo turno, muita coisa pode acontecer.”

Com o bom desempenho diante do Cruzeiro, o técnico Armando Evangelista não deve fazer muitas alterações na escalação. Há apenas uma dúvida no setor defensivo. Isso porque o zagueiro Bruno Melo retorna de suspensão, mas Sidimar foi bem e pode ser mantido ao lado de Lucas Halter.

Após a vitória, Armando pediu que o time mantenha a intensidade para ampliar a sequência positiva. “Ter sequência de pontos é importante. Fica mais fácil trabalhar em cima de vitórias do que o contrário. Mas sabemos que nada está fácil. Temos que trabalhar, pois o campeonato é longo e restam muitas rodadas. Vai ser difícil, mas em cima de pontos, o processo fica mais acessível.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias