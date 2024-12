Grêmio leva título da Brasil Ladies Cup nos pênaltis em final marcada pelo combate ao racismo

O Grêmio conquistou neste domingo o título da Brasil Ladies Cup diante do Bahia, no estádio do Canindé. Após um empate no tempo normal de 1 a 1, a decisão foi para a disputa de pênaltis. A equipe gaúcha levou a melhor nas cobranças (2 a 1) e deu a volta olímpica.

O troféu ganha relevância em função do episódio de combate ao racismo. Antes do confronto, as jogadoras das duas equipes se reuniram no centro do gramado para protestar contra este tipo de preconceito em função dos incidentes que marcaram o duelo do Grêmio com o River Plate em partida válida pelas semifinais.

Quatro atletas do time argentino acabaram sendo presas por injúria racial contra um dos gandulas que estavam trabalhando na gramado. Antes de o juiz iniciar o embate neste domingo, as atletas levantaram o punho cerrado enquanto outras se ajoelharam em um ato simbólico como forma de combate ao preconceito.

Na partida, o Grêmio abriu o placar aos 20 minutos. Dayana Rodrigues cruzou e Maria Dias inaugurou o marcador em bela cabeçada. O Bahia chegou ao empate já na etapa final do confronto em jogada da atacante Kaiuska.

Nos pênaltis, brilhou a estrela da goleira Vivi, que pegou três cobranças. Esta foi a primeira vez que o Grêmio conquistou a competição. Além do troféu, o clube gaúcho ainda recebeu um prêmio de R$ 50 mil.