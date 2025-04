Grêmio joga mal, mas bate Sportivo Luqueño na estreia da Copa Sul-Americana

O Grêmio superou dificuldades defensivas e, mesmo após sofrer um gol bobo em cobrança de lateral, conquistou a vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño, nesta quarta-feira, no Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada da competição. O triunfo foi garantido com um gol decisivo de Braithwaite, que mostrou seu faro de artilheiro e garantiu os três pontos na estreia.

Com a vitória, o Grêmio largou na frente no Grupo D, que também conta com Atlético Grau, do Peru, e Godoy Cruz, da Argentina. A equipe gaúcha, apontada como a grande favorita da chave, já abriu vantagem na disputa pela classificação e deu um passo importante em busca de uma vaga na próxima fase da Sul-Americana.

O Grêmio começou o jogo sofrendo forte pressão do Sportivo Luqueño, que chegou a balançar as redes logo nos primeiros minutos. Marcelo Pérez marcou um belo gol, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento, aliviando a situação para os brasileiros. Após o susto, o time gaúcho conseguiu equilibrar as ações e passou a controlar mais a posse de bola. Aos 16, Cristaldo foi derrubado na área por Pablo Aguilar, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Arezo bateu com precisão e abriu o placar.

Com a vantagem, o Grêmio parecia mais tranquilo em campo, mas uma falha defensiva acabou custando caro. Aos 29, Jemerson tentou sair jogando, mas errou e mandou a bola para a lateral. O Sportivo Luqueño cobrou rapidamente e aproveitou a desatenção da defesa. Santander recebeu livre nas costas da marcação, dentro da área e tocou na saída de Volpi para empatar a partida.

Mesmo após o empate, o Grêmio buscou reagir e quase marcou novamente. Pavón teve uma boa chance, mas parou no goleiro Alfredo Aguilar, que fez grande defesa. Sem novas alterações no placar, as equipes foram para o intervalo com o empate por 1 a 1, deixando o confronto aberto para a segunda etapa.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Sportivo Luqueño tentando pressionar, empurrado por sua torcida. No entanto, aos 25, o Grêmio retomou a liderança no placar com uma jogada bem trabalhada. Edenilson iniciou a construção pelo meio e acionou Cristian Olivera na direita. O atacante cruzou com precisão, e Braithwaite, uma das novidades da equipe na viagem ao Paraguai após se recuperar de lesão, mostrou seu faro de gol ao cabecear para as redes, colocando o Grêmio novamente em vantagem.

O Sportivo Luqueño ainda tentou reagir e evitar a derrota, mas voltou a ter um gol anulado. Após um cruzamento na área, Volpi fez uma grande defesa, e no rebote, Walter González empurrou para as redes. No entanto, a arbitragem marcou falta do centroavante em João Pedro no lance, frustrando a equipe paraguaia e garantindo a vitória do Grêmio no Defensores del Chaco.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Atlético Grau-PER, na terça-feira, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No mesmo dia, às 21h30, o Sportivo Luqueño visita o Godoy Cruz-ARG, no Malvinas Argentinas, em Mendoza.

FICHA TÉCNICA

SPORTIVO LUQUEÑO 1 X 2 GRÊMIO

SPORTIVO LUQUEÑO – Alfredo Aguilar; Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Villalba e Iván Torres; Ángel Benítez, Darío Ríos (Walter Rodríguez) e Julio Báez (Comas); Santander (Walter González), Marcelo Perez (Ayala) e Elvio Vera (Hauché). Técnico: Gustavo Morínigo.

GRÊMIO – Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi (Edenílson), Villasanti e Cristaldo (Camilo); Pavón (Cristian Olivera), Arezo (Braitwaite) e Amuzu (Aravena). Técnico: Gustavo Quinteros.

GOLS – Arezo, aos 16, e Santander, aos 29 minutos do primeiro tempo. Braithwaite aos 25 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Elvio Vera e Iván Torres (Sportivo Luqueño); Lucas Esteves (Grêmio).

ÁRBITRO – Francisco Gilabert (CHI).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR).