Grêmio joga mal, leva gol no fim do Ituano e fica fora do G-4 na Série B

Muito mal e com o adversário acertando três bolas na trave, o Grêmio empatou com o Ituano na noite desta segunda-feira, por 1 a 1, no estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu, no encerramento da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos venciam até os 47 do segundo tempo.





A igualdade mantém o Grêmio fora do G-4 – grupo de acesso. Os gaúchos aparecem na sexta posição, com 11 pontos ganhos. Já o Ituano, em um empate com sabor de vitória, é o oitavo na classificação, com nove pontos.

O Grêmio teve atuação para esquecer no primeiro tempo e contou com a sorte para não ficar em desvantagem no placar. Os paulistas foram objetivos com a bola nos pés e quase marcaram aos 18 minutos, quando Gerson Magrão dominou com liberdade e chutou forte para defesa do goleiro Brenno.

Foram raros os momentos em que o Grêmio conseguiu encaixar troca de passes, ficando refém de lances individuais de Elias ou chutes de longa distância, contudo, todos sem direção e que irritaram o bom número de torcedores gremistas presentes nas arquibancadas.

O Ituano seguiu melhor e antes do intervalo acertou duas vezes a trave. Aos 34 minutos, o zagueiro Bernardo Schappo aproveitou cobrança de escanteio e testou na trave. Depois, aos 43, foi a vez de Rafael Elias fazer pivô na entrada da área e Lucas Siqueira chutar e quase marcar.

O segundo tempo começou do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo: com o Ituano acertando a trave. Logo no primeiro minuto, após cobrança de falta, o zagueiro Bernardo Schappo subiu mais que a defesa adversária e cabeceou com perigo, raspando a trave direita do goleiro Brenno.

Mas o Grêmio contou com a estrela de Diego Souza para respirar na partida. Aos dois minutos, o experiente atacante recebeu cruzamento, dominou no peito e finalizou na saída do goleiro Pegorari, em um dos raros lances em que a defesa do Ituano falhou na marcação.

O Ituano sentiu o gol gremista e com mudanças realizadas perdeu a força que demonstrou no primeiro tempo. Os donos da casa investiram na velocidade do jovem João Victor pelo lado direito, tendo ele conseguido dois bons lances, mas falhado nos cruzamentos para os companheiros.

A partida seguia para o final, até que o Ituano enfim foi às redes. Aos 47 minutos, Gerson Magrão desviou de cabeça para dentro da área e Lucas Nathan se esticou todo para estufar as redes, dando números finais ao confronto.

O Ituano volta a campo no sábado para enfrentar o Operário, às 11 horas, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Enquanto o Grêmio, já na quinta-feira, receberá o Criciúma, às 19 horas, na Arena, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 1 GRÊMIO

ITUANO – Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernado Schappo e Roberto (Mário Sérgio); Rafael Pereira (Gabriel Barros), Kaio (João Victor), Lucas Siqueira e Gerson Magrão (Lucas Nathan); Aylon (Dudu Vieira) e Rafael Elias. Técnico: Mazola Júnior.

GRÊMIO – Brenno; Rodrigo Ferreira (Mateus Sarará), Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Gabriel Silva (Campaz); Elias (Elkeson), Diego Souza (Benítez) e Gabriel Teixeira (Janderson). Técnico: Roger Machado.

GOLS – Diego Souza, aos dois; e Lucas Nathan, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Bernardo Schappo, Rafael Pereira, Lucas Siqueira e Aylon (Ituano); Elkeson (Grêmio).

PÚBLICO – 5.460 pagantes.

RENDA – R$ 131.680,00.

LOCAL – Estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP).