Grêmio, Inter e Juventude pedem à CBF adiamento dos jogos nos próximos 20 dias

Os três principais clubes do Rio Grande do Sul (Grêmio, Internacional e Juventude) enviaram, por meio da Federação Gaúcha de Futebol, uma nota à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando o adiamento das próximas partidas em todas as competições nacionais, por pelo menos por 20 dias, devido aos alagamentos causados pelas fortes chuvas no estado. Trata-se da maior tragédia climática da história do Estado.

A federação gaúcha ainda não recebeu a resposta da entidade máxima do futebol, mas espera um retorno o mais rápido possível.

Inter e Juventude têm dois duelos marcados para este mês, um nesta sexta-feira, dia 10, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil (este já teve que ser adiado) e outro válido pelo Campeonato Brasileiro. O clube também teve adiado um jogo da Copa Sul-Americana, contra o Real Tomayapo, da Bolívia.

Hoje, os dois principais estádios gaúchos amanheceram com os gramados inteiramente tomados pela água. Os clubes estão com as atividades suspensas desde o fim da semana passada. Internacional e Juventude ainda conseguiram treinar no último sábado, enquanto o Grêmio não realiza atividades desde sexta-feira.

Segundo os números da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de mortos subiu para 83 pessoas e o de desaparecidos, para 111. O nível do rio Guaíba subiu para 5,26 metros em Porto Alegre, 2,30 metros acima do limite da cota de inundação.