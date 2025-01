Grêmio inicia busca pelo octacampeonato gaúcho com empate sem gols diante do Brasil em Pelotas

O Grêmio iniciou a era Gustavo Quinteros com empate sem gols diante do Brasil, em Pelotas. De olho no oitavo título seguido do Campeonato Gaúcho, o estreante treinador colocou suas principais peças em campo, mas ainda carente de ritmo de jogo, a equipe não foi capaz de superar a defesa de um oponente do qual não é derrotado há 10 anos.

Com Braithwaite e Aravena sem pontaria e com Pavon apagado, o Grêmio lamentou largar na competição desperdiçando pontos diante de um “freguês”. Desde 2015 que o Brasil não sente o gosto da vitória diante do adversário. Ao menos não perdeu. Agora são quatro empates e 10 derrotas do time xavante no jejum de uma década.

Tropeçar não estava nos planos do Grêmio. O novo regulamento do Gaúcho prevê jogos dos times de um grupo apenas com rivais das outras duas chaves – serão oito rodadas. E nenhum integrante da chave A, na qual figura o Grêmio, venceu na jornada: Guarany e São José também empataram e o Avenida acabou superado pelo São Luiz. Os três líderes vão às semifinais, mais o melhor segundo.

Diferentemente de outras equipes grandes do País que mesclaram escalação ou apostaram em jovens, o Grêmio largou na temporada com suas principais peças em campo e sob nova direção: o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros.

Depois de fazer coro para que o Grêmio não vendesse o volante Villasanti, o treinador parece ter sido ouvido. O paraguaio, que ficou muito perto de sair com proposta tentadora do Palmeiras, não apenas ficou como ganhou a faixa de capitão do time.

Em um campo ruim em Pelotas, o Grêmio deu mostras que será ofensivo ao iniciar a partida no campo ofensivo. Os laterais Mayk, pela esquerda, e João Pedro, na direita, apoiavam bastante e por pouco Braithwaite não abriu o marcador logo aos 15 minutos. Parou no goleiro. Assim como Aravena, sozinho.

O Brasil demorou a chegar, mas em sua primeira grande oportunidade, assustou. DG soltou a bomba de longe e Gabriel Grando espalmou. O gramado castigado e bastante irregular quase atrapalha o goleiro, que ganhou chance após a saída de Marchesín para o Boca Juniors. Historne mandou para o alto a oportunidade de levar o time da casa em vantagem ao descanso.

Sem mudanças, as equipes voltaram à etapa final brigando bastante pela bola e com a marcação forte sobressaindo sobre a criatividade. Por consequência, nada de lance de perigo. Diante de tanta luta, o VAR chamou o árbitro para analisar uma entrada mais dura de Mayco Félix em Rodrigo Ely. Optou apenas pelo amarelo, mas o defensor acabou substituído, com muitas dores.

Aravena, um tanto nervoso, perdeu duas boas finalizações ao bater em cima do marcador. Braithwaite até carimbou a trave. Estava impedido. Sem ver sua equipe acertar o alvo, Quinteros mexeu para tentar algo de diferente nos 15 minutos finais. E quase acabou castigado após saída errada de Mayk. O lateral perdeu a bola e Gabriel Moysés saiu cara a cara, mas bateu por cima do alvo, desperdiçando chance incrível para o Brasil acabar com o tabu. Mesmo com 11 minutos de acréscimos, ninguém foi capaz de balançar as redes.

A estreia oficial do Grêmio e de Gustavo Quinteros à frente da torcida está agendada para o domingo, às 20h30, quando a equipe recebe o Caxias na Arena Grêmio. O Brasil joga novamente no Bento Freitas, sábado, às 20 horas, diante do Guarany de Bagé.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 X 0 GRÊMIO

BRASIL – Wellington Santana; Murillo Lima, Cerqueira, Áquila e Higor; Juliano Fabro, Jonathan Cabeça (Bruno Miranda), Kauê (João Victor) e DG; Historne (Vinícius Charopem) e Mayco Félix (Gabriel Moysés). Técnico: Fabiano Daitx.

GRÊMIO – Gabriel Grando; João Pedro (João Lucas), Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Jemerson e Mayk; Villasanti (Pepê), Dodi e Cristaldo; Aravena, Pavon (Edenilson) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

CARTÕES AMARELOS – Juliano Fabro, Kauê, Áquila, Mayco Félix e João Victor(Brasil); Villasanti, João Lucas e Dodi (Grêmio).

ÁRBITRO – Lucas Guimarães Rechatiko Horn.

RENDA – R$ 240.280,00.

PÚBLICO – 6.192 presentes.

LOCAL – Estádio Bento Freitas, em Pelotas.