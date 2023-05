Grêmio enfrenta Red Bull Bragantino para chegar no G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2023 - 7:30 Compartilhe

De olho nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tenta confirmar a boa fase diante do Red Bull Bragantino, em partida marcada para este domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada. Diferente do time gaúcho, o clube paulista precisa voltar a vencer para não se aproximar da zona de rebaixamento.

O Grêmio vem de vitória sobre o Cuiabá por 2 a 1, ficando com seis pontos e quer entrar no G-4. Nos dois outros jogos, venceu o Santos por 1 a 0 e perdeu para o Cruzeiro pelo mesmo placar. O Red Bull Bragantino, por sua vez, começou vencendo o Bahia por 2 a 1, mas tropeçou nos dois jogos seguintes. Empatou fora por 1 a 1 com o Cuiabá, e levou 3 a 0 do Cruzeiro. Tem quatro pontos na tabela de classificação.

O técnico Renato Gaúcho ganhou mais opções para montar o Grêmio. O lateral Reinaldo e o volante Pepê estão recuperados de problemas físicos e podem aparecer entre os titulares. Eles disputam posição, respectivamente, com Diogo Barbosa e Bitello. O treinador fechou o treino para a imprensa, mas indicou que os volantes Carballo e Villasanti também estão perto de retornar. Eles participaram da brincadeira de bobinho, que é usada sempre como aquecimento entre os jogadores.

Mas nem tudo é novidade boa. Renato não terá à disposição o zagueiro Kannemann, suspenso, além do capitão Pedro Geromel, vetado pelo departamento médico. “Quando todos estiverem à disposição, o grupo do Grêmio se torna mais forte, vou ter mais opções e eles vão aproveitar o entrosamento. Volta um, dois, sai um, dois. É difícil”, disse Renato Gaúcho.

Do lado do Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha tem desfalques importantes. O goleiro Cleiton foi expulso contra o Cruzeiro e Lucão está confirmado. Já o lateral Aderlan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Andres Hurtado treinou no seu lugar.

O treinador ainda conta com uma série de desfalques, todos no departamento médico. São eles: Léo Ortiz, Luan Cândido, Lucas Cunha, Nacho Laquintana e Raul, isso sem contar Kevin Lomónaco, afastado por suposto envolvimento com casas de apostas. “O Grêmio é uma equipe competitiva, boa, mas estamos nos preparando para disputar a partida e trazer os três pontos. Vamos jogar e ver como andam as coisas”, disse o colombiano Henry Mosquera.

