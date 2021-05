Grêmio enfrenta o La Equidad para manter os 100% na Copa Sul-Americana

Já classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio vai até a Colômbia nesta quinta-feira enfrentar o La Equidad-COL, às 21h30, no Estádio Bellavista, em Ambato, para terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Na liderança isolada do Grupo H, com 15 pontos, o Grêmio tem uma campanha perfeita até agora. São cinco vitórias em cinco jogos, 21 gols marcados e apenas cinco sofridos. Apenas cumprindo tabela, a La Equidad-COL está na terceira colocação, com seis pontos.

Depois de conquistar o tetracampeonato gaúcho e se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai enfrentar a La Equidad-COL com um time todo reserva. Até o técnico Tiago Nunes ficou em Porto Alegre treinando os titulares de olho no confronto contra o Ceará, no domingo, na abertura do Brasileirão.

O Grêmio será comandado por Thiago Gomes, treinador do time de transição e vai ter jogadores desconhecidos por muitos torcedores tricolores. O principal nome é o do atacante Elias, que já tem dois gols na sul-americana.

Apenas cumprindo tabela, a La Equidad-COL tenta se despedir da Sul-Americana com uma vitória e vai aproveitar o jogo para treinar o time visando as semifinais do Campeonato Colombiano, que ainda não têm data para acontecer. O adversário será Deportivo Cali ou Tolima.

