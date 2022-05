Grêmio encerra mais uma rodada da Série B fora do G-4 Tricolor empatou fora de casa e permanece fora do grupo de acesso

No Serra Dourada, o Grêmio de Roger Machado novamente apresentou um futebol abaixo do esperado e ficou no empate sem gols.





Com a igualdade fora de casa, o Tricolor encerra a rodada na 5ª colocação da Série B, com 13 pontos.

Além da falta de resultados em campo, a ausência do G-4 faz a pressão aumentar internamente em cima de elenco e comissão técnica.

Na próxima rodada, o Grêmio terá a chance de redenção contra o Vasco da Gama, em São Januário.

