Grêmio encara Atlético-GO em duelo direto contra a zona de rebaixamento do Brasileirão

Pressionado pela derrota no Gre-Nal por 1 a 0 e pelos seis resultados negativos seguidos, o Grêmio tem um verdadeiro ‘jogo de seis pontos’ na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Fora de casa, visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), às 20h, desta quarta-feira, em duelo válido pela 12ª rodada.

Atualmente, o Atlético-GO é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com nove pontos, na 16ª colocação na tabela. Mas, nas últimas duas rodadas não venceu: perdeu para o Criciúma por 2 a 1 e depois ficou no empate sem gols com o Cuiabá. Por isso, busca a reabilitação neste importante duelo.

Já o Grêmio vive uma situação ainda pior. Com apenas duas vitórias em nove jogos disputados, o time gaúcho aparece na 19ª e penúltima colocação com seis pontos. Mesma pontuação do lanterna Fluminense, mas leva vantagem no saldo de gols (-5 contra -9) e por isso, não é o último.

O Atlético-GO que seguirá sendo comandado pelo auxiliar técnico Anderson Gomes, após a demissão de Jair Ventura, contará cm o retorno do goleiro Ronaldo, que cumpriu suspensão na rodada passada e voltará no lugar que foi de Pedro Rangel na rodada passada. No mais, a base será a mesma que vem atuando. O camisa 1 falou da importância de um bom resultado neste momento.

“Cada jogo é uma final no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é muito qualificado, com jogadores de nome nacional e internacional e com um baita treinador. É um momento difícil, mas que traz alerta para eles e para nós. Temos que estar ligados para dificultar o jogo para eles e aproveitar o fator casa. Se Deus quiser vamos conquistar uma grande vitória para sair dessa zona incômoda e decolar no campeonato”, disse o goleiro.

Do outro lado, o técnico Renato Gaúcho contará com o retorno do meia Pepê, que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar à disposição. Por outro lado, o Departamento Médico segue cheio com Diego Costa, Jhonata Robert, Milla e André Henrique em recuperação de lesão. Já Soteldo e Villasanti foram convocados para a Copa América 2024 e também são baixas certas.

“A gente peca por falta de peças em algumas posições. Chega num clássico e eu tenho que colocar um zagueiro lá na frente. Estava tentando com o Galvão, todos criticando, tentei improvisar. Às vezes, eu olho para o lado e ou improviso ou não mudo”, avaliou Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X GRÊMIO

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Adriano Martins e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal e Gabriel Baralhas; Shaylon, Emiliano Rodriguez e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes.

GRÊMIO – Agustín Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristian Pavón, Franco Cristaldo e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão. Técnico – Renato Gaúcho.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).