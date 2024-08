Grêmio empresta volante uruguaio Carballo para clube dos Estados Unidos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 18:08 Para compartilhar:

O volante uruguaio Felipe Carballo, de 27 anos, está de saída do Grêmio rumo ao futebol dos Estados Unidos. O meio-campista teve o seu empréstimo confirmado para o New York Red Bulls, da Major League Soccer (MLS). O contrato será válido pelo período de um ano, e o clube gaúcho receberá uma quantia em dinheiro pelo negócio.

Carballo chegou ao Grêmio no final de 2022, vindo do Nacional do Uruguai junto a Luís Suárez, por pouco mais de R$ 15 milhões e um vínculo de quatro anos. Porém, a sua trajetória no clube gaúcho não foi como jogador, clube e torcida desejavam.

Em cerca de um ano e meio, foram 55 jogos disputados, dois gols marcados e uma assistência registrada, sendo que todas as marcas aconteceram no ano passado. Na atual temporada, ficou bem abaixo e acabou perdendo prestígio junto ao técnico Renato Gaúcho.

O desempenho não correspondeu às expectativas e o excesso de lesões marcou a passagem do atleta uruguaio, que incluiu uma cirurgia no púbis realizada no final de 2023, afastando Felipe Carballo por meses dos gramados.

Embalado pela vitória contra o Fluminense no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Grêmio volta a se concentrar no Brasileirão neste final de semana. Neste sábado, entra em campo no Alfredo Jaconi contra o Bahia, às 16h, ocupando atualmente a 14ª posição com 24 pontos.