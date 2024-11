Grêmio empata com o Fluminense no Maracanã com um pênalti polêmico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2024 - 23:18 Para compartilhar:

Tudo igual no duelo direto para ver quem abriria distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No início da 32ª rodada, o Fluminense chegou a virar o marcador, mas o Grêmio buscou o empate nos acréscimos, por 2 a 2, em jogo isolado nesta sexta-feira, no Maracanã.

Com gols de Braithwaite e Reinaldo, o último de pênalti bastante contestado, aos 53 minutos, o Grêmio se manteve em 11º lugar, com 39 pontos, a cinco pontos da zona de rebaixamento. Já o Fluminense, segue em 12º, com 37, a três do Red Bull Bragantino, que abre a zona de descenso, e ainda joga nesta rodada em casa diante do Cuiabá. Arias e Kauã Elias marcaram os gols do time carioca. Um dos destaques desta noite foi a volta do zagueiro Thiago Silva, depois de pouco mais de um mês lesionado.

O duelo começou bastante estudado e em ritmo até que acelerado. As duas equipes buscavam o ataque, mas encontravam as defesas bem postadas. O Fluminense tinha uma leve vantagem na posse de bola, mas sem conseguir pisar na área, tampouco o Grêmio, que explorava o contra-ataque.

Quando conseguiu encontrar espaço, o time gaúcho pegou a defesa adversária desarrumada e, em contragolpe, abriu o placar, aos 24 minutos. Aravena recebeu na direita, puxou para o meio e bateu cruzado. O goleiro Fábio rebateu e Braithwaite pegou o rebote.

Após o gol, os donos da casa aumentaram o ritmo. Já ocupando a área, Lima recebeu livre e Marchesin fez grande defesa. Na pressão na reta final, Arias recebeu na grande área e bateu no contrapé de Marchesin, aos 42, para levar a igualdade para o intervalo.

Na segunda etapa, o panorama se manteve. O Fluminense se impôs em campo e dava trabalho a defesa e, principalmente, ao goleiro gremista. Keno e Kauã Elias pararam na defesa de Marchesin, quando a bola passou dele, contou com a trave para tirar o gol de Arias.

Se pelo chão não dava certo, o jeito foi tentar pelo alto. E deu certo. Após cobrança de escanteio, Kauã Elias saltou entre a defesa e virou o placar para os cariocas, aos 20.

Depois da virada, os papéis se inverteram. O Grêmio tinha a posse da bola, enquanto o Fluminense explorava o contra-ataque. Por pouco Villasanti não deixou tudo igual, mas Thiago Santos tirou a bola em cima da linha.

Na resposta, Cano deu belo passe para Nonato, que perdeu o tempo de bola e acabou desperdiçando a chance de matar o jogo.

Nos acréscimos aconteceu o inesperado para os cariocas: um pênalti para o Grêmio, quando Fábio atropelou Arezo dentro da área. Os jogadores do Fluminense reclamaram muito, tanto que Felipe Melo saiu do banco e acabou expulso. Ele deixou o campo gesticulando com as mãos que o Fluminense estava sendo ‘roubado’.

Na cobrança, Reinaldo não deu chances de defesa, batendo forte e no alto, aos 53 minutos. Tudo igual, decepção para os tricolores do Rio.

O Fluminense volta a campo diante do Internacional na próxima sexta-feira, às 19h, na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Mais tarde, às 21h30, o Grêmio visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 GRÊMIO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal), Lima (John Kennedy) e Ganso (Nonato); Keno (Marquinhos), Kauã Elias (Cano) e Arias. Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO – Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Arezo) e Edenilson (Cristaldo); Aravena (Nathan Fernandes), Braithwaite (Diego Costa) e Soteldo (Monsalve). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Braithwaite, aos 24, Arias, aos 42 minutos do primeiro tempo. Kauã Elias, aos 20 e Reinaldo, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ganso, Kauã Elias, Thiago Santos, Fábio, Arias e Martinelli (Fluminense); Reinaldo, Villasanti, Braithwaite e Soteldo (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO – Felipe Melo (Fluminense). ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – R$ 1.159.512,00.

PÚBLICO – 35.278 torcedores.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).