Grêmio e Vitória travam batalha por Lucas Esteves, ex-Palmeiras, e caso deve parar na CNRD

Grêmio e Vitória travam batalha fora de campo pelo lateral-esquerdo Lucas Esteves. Nesta segunda-feira, o clube gaúcho enviou o pagamento da multa rescisória, avaliada em cerca de R$ 5,9 milhões ao time baiano, que devolveu o valor e informou que acionou uma cláusula prevista em contrato para a renovação contratual do jogador.

A cláusula acionada pelo Vitória indica que o clube baiano tem preferência na renovação contratual com o jogador mesmo que outro clube pague a multa, desde que assuma o investimento de 100 mil dólares, enviados diretamente para a conta do atleta. A situação provocou debate nas redes sociais, mas até o momento, o Grêmio não se manifestou oficialmente por meio de nota.

Insatisfeito com a situação, o Vitória confirmou os acontecimentos recentes. Nas redes sociais, o presidente do clube, Fábio Mota, chegou a provocar os dirigentes do Grêmio, elogiando a postura do Internacional em uma procura anterior a Esteves. “Queria aqui agradecer a postura do Internacional, que foi o primeiro a nos procurar sobre Lucas Esteves! Explicamos a situação, entenderam e descartaram a operação”, postou o mandatário.

Em nota, o Vitória divulgou que “identificou uma tentativa unilateral de transferência do atleta Lucas Esteves Souza por parte do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense” e que o valor da multa não foi “devidamente quitado pelo atleta”, classificando o Grêmio como “um terceiro alheio ao contrato de trabalho existente entre o atleta e o Esporte Clube Vitória”.

Na publicação, o Vitória afirma que tentou renovar o contrato de Lucas Esteves em “inúmeras oportunidades”, mas mesmo com grande ajuste salarial, o atleta não deu sinal positivo para a diretoria prosseguir com os trâmites, indicando que existia uma negociação anterior com o Grêmio. A justificativa evidencia, no olhar do Vitória, que o atleta estava sendo aliciado pela diretoria gremista.

“Com a confirmação do pagamento pelo Grêmio, ficou comprovado de forma definitiva o descumprimento dos regulamentos da CBF e da FIFA por parte dessa entidade. Isso também ativou o fato gerador que permitiu ao Esporte Clube Vitória exercer seu direito de recusa à cláusula indenizatória, procedendo ao pagamento de uma compensação ao atleta. Esse valor foi superior ao seu salário anual, garantindo assim o cumprimento total do contrato até o final do ano”, publicou o clube nas redes sociais.

O Grêmio definiu, neste momento, não se manifestar de forma oficial. No entanto, reconheceu, em contato com a reportagem, que negociou diretamente com o Vitória pela compra do jogador e que cumpriu tudo que estava acordado com o atleta e com o clube baiano.

Sem dar prazo para a apresentação do atleta, o Grêmio já se prepara para uma possível resolução via Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que resolve conflitos no futebol brasileiro.

De acordo com informações divulgadas inicialmente pelo GE, Lucas Esteves vai acionar o CNRD para conseguir a liberação junto ao Vitória. Alegando aliciamento por parte do Grêmio e se amparando na cláusula do contrato, a diretoria do Vitória também se prepara para disputar o jogador na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, iniciando um imbróglio.