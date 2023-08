Grêmio e Fluminense fazem duelo direto de olho na vice-liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2023 - 5:30 Compartilhe

Com o Botafogo disparado na liderança, Grêmio e Fluminense seguem em sua caça, mas miram nesta 19ª rodada fecharem o primeiro turno na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos têm 30 pontos, um a menos do que o time carioca. A dupla mede forças no domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Fluminense é o terceiro colocado, com 31 pontos, empatado com o rival Flamengo, que está em segundo, graças ao número de gols marcados (30 a 24) e bem atrás do líder Botafogo. O time carioca vem de vitória no confronto direto contra o Palmeiras, por 2 a 1 e de uma classificação emocionante para as quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Argentinos Juniors-ARG, na vitória por 2 a 0 no Maracanã.

O técnico Fernando Diniz também terá que fazer mudanças na Fluminense. Felipe Melo e Lima são desfalques por suspensão. Com isso, Marlon deve formar a dupla de zaga com Nino, enquanto Martinelli irá compor o meio de campo. Também suspensos, o treinador não terá à disposição no banco de reservas os atacantes John Kennedy e Lelê. O último foi expulso contra o Palmeiras.

Classificado na Libertadores, o lateral Samuel Xavier prega foco ao jogo no Sul: “Estamos treinando para enfrentar o Grêmio, com foco total neles. Claro que assistimos aos jogos, assim como eles assistem aos nossos, sabemos a forma que estão atuando”, disse o lateral, herói da classificação do time carioca, que irá enfrentar o Olímpia-PAR nas quartas de final, que eliminou o rival Flamengo.

O Grêmio teve a semana livre para digerir a derrota por 1 a 0 para o até então lanterna Vasco. O resultado fez o clube despencar na tabela. Mas tem um jogo a menos a ser disputado contra o Corinthians, válido pela 15ª rodada.

Para se recuperar diante de sua torcida, o técnico Renato Gaúcho terá que mudar o sistema defensivo. Sem Kannemann, se recuperando de cirurgia na mão, o treinador pode escalar o zagueiro Bruno Uvini, mesmo com ele fora de alguns treinos por desgaste físico. Caso seja vetado, o recém-contratado Rodrigo Ely deve fazer sua estreia. Outra mudança deve ser na formação tática. O treinador pode entrar com o atacante João Pedro Galvão ao lado de Luis Suarez, que anda ficando isolado nos últimos jogos. Para isso, Renato terá que abrir mão da formação com três zagueiros.

Outra novidade pode ser a volta de Pedro Geromel, que deve ser relacionado pela primeira vez na temporada. A sua experiência pode ajudar muito o time nesta temporada.

Renato Portaluppi comentou sobre as novas peças no elenco e o que fará daqui para a frente. “Meu grupo deu uma inchada e a fila anda. Anda lá fora e anda aqui dentro também, e comigo a fila vai andar. As oportunidades estão sendo dadas, ninguém pode reclamar depois. Se não aproveitou, dá licença que o outro companheiro vai ter a oportunidade.”

