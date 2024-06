Grêmio e Fluminense fazem confronto direto contra o rebaixamento pelo Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Nem o mais pessimista torcedor poderia imaginar que Grêmio e Fluminense chegariam na 13ª rodada com as duas piores campanhas do Brasileirão. É assim que estes grandes clubes, que já levantaram o título nacional e a Copa Libertadores, se enfrentam neste domingo, a partir das 16 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

Sem ganhar há seis jogos, com cinco derrotas, o Grêmio tem sete pontos e é o penúltimo colocado, ficando na frente apenas do Fluminense, que estacionou nos seis pontos e caiu para a lanterna depois de cinco derrotas seguidas.

O Grêmio aposta no retorno ao Rio Grande do Sul para dar a volta por cima. A última vez que o time de Renato Gaúcho pisou no estado foi no dia 16 de maio, devido ao estrago causado pelas enchentes. Depois do empate com o Atlético-GO, por 1 a 1, em Goiânia (GO), o treinador comemorou a volta para casa.

“A partir de agora, viramos a página. A partir de domingo, a gente vai ter o carinho, o aplauso do nosso torcedor. Pode ter certeza que é uma nova era. Bola para frente, cabeça erguida, continuar o trabalho. A partir de domingo, tenho certeza que o Grêmio vai voltar a conseguir as vitórias”, afirmou Renato Gaúcho, em tom otimista.

No entanto, o treinador vai continuar com problemas para escalar o time gaúcho. O meia Villasanti e o atacante Soteldo estão na Copa América com as seleções do Paraguai e da Venezuela, respectivamente. Já o centroavante Diego Costa se recupera de uma lesão na coxa esquerda e foi liberado para continuar o tratamento na Espanha, ao lado dos familiares.

Sem tempo para lamentar a derrota para o Vitória, por 1 a 0, no Maracanã, o Fluminense deve ter mudanças para buscar a reabilitação. Por opção técnica, os atacantes John Kennedy e Douglas Costa podem aparecer nos lugares de Terans e Keno, respectivamente.

O volante Alexsander, que substituiu Gabriel Pires no segundo tempo do último jogo, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Ainda no setor, Lima está entregue ao departamento médico, assim como André, longe dos gramados desde o dia 25 de abril.

Escolhido pela diretoria para ocupar o lugar de Fernando Diniz, demitido na última segunda-feira após a sequência ruim de resultados, Marcão revelou uma cobrança entre os jogadores depois da última derrota.

“Esses meninos estão fazendo de tudo para sair dessa situação. A cobrança é importante entre eles. Eu vi eles cobrando uns aos outros no vestiário. É importante ouvir a voz desses atletas também. Umas pessoas de liderança falando a respeito, pessoas que já passaram por isso. A gente tem que discutir, falar para mais rápido sair dessa situação. Ganhar jogos e sair dessa situação incômoda”, comentou Marcão.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO X FLUMINENSE

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Kanneman e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Nathan Fernandes, Gustavo Nunes e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires e PH Ganso; John Kennedy, Germán Cano e Douglas Costa. Técnico: Marcão (interino).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa/MG).

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).