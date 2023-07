Grêmio e Botafogo fazem o confronto de vice-líder contra o líder do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 7:30 Compartilhe

No segundo jogo sem o técnico Luis Castro, que deixou o clube para comandar o Al Nassr, da Arábia Saudita, o Botafogo tem uma prova de fogo pela frente. O líder do Campeonato Brasileiro encara o vice-líder Grêmio, neste domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela 14ª rodada. A diferença entre eles, neste momento, é de sete pontos: 33 a 26.

O Botafogo vem de quatro vitórias consecutivas na competição, aparecendo como líder isolado, com 33 pontos e com ‘gordura’ acumulada para dois jogos. Na última rodada, o clube carioca venceu o Vasco por 2 a 0, no clássico carioca. O Grêmio, por sua vez, vem fazendo uma campanha surpreendente e tem 26 pontos. O clube gaúcho, invicto em casa, ganhou do Bahia, na última rodada, por 2 a 1, e conta com o uruguaio Suárez para superar o rival carioca.

Do lado do Grêmio, Suárez mostrou certo desconforto no joelho, mas treinou normalmente e foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho. Ele foi preservado do jogo com o Bahia, em Salvador (BA), que terminou empatado por 1 a 1, pela Copa do Brasil, mas retorna para o duelo decisivo pela liderança.

Outra novidade no Grêmio é o atacante Iturbe, que chegou para reforçar o clube na temporada. O nome dele apareceu no Boletim Informativo Diária (BID) da CBF e já pode ser aproveitado pelo treinador.

“Estamos vindo de bons resultados e temos agora um confronto importante ao lado dos nossos torcedores. Precisamos fazer a diferença, pois é uma partida direta pela liderança. Seguimos com o sonho vivo de conquistar o título”, disse Suárez.

O Botafogo continua com o técnico interino Cláudio Caçapa, que estreou vencendo o Vasco. A direção revelou interesse no português Bruno Lage, mas ainda não há nada oficial. Caçapa terá o reforço do atacante Diego Hernandez, que também foi regularizado pela CBF. Mas a maior esperança de gols continua sendo Tiquinho Soares, o craque e artilheiro do Brasileirão, com 10 gols.

O ponto negativo é o lateral Rafael, que se lesionou e não tem previsão de retorno. Walisson assumiu o posto entre os titulares. “O desempenho defensivo é um trabalho de todo o time. Não é só o goleiro ou zagueiro, é todo mundo. Nosso time vem defendendo muito bem como um bloco durante todo o campeonato e são oito jogos sem tomar gol muito por causa disso”, explicou o goleiro Lucas Perri.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias