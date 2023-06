Grêmio dispensa vice-presidente de futebol após discussão com jornalistas em caso Suárez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 15:42 Compartilhe

O nervosismo de Paulo Caleffi com jornalistas após o jogo do Grêmio com o América-MG por causa da notícia que Suárez podia antecipar a aposentadoria por causa de dores crônicas no joelho e o ataque a um repórter da Rádio Guaíba custaram o emprego do vice-presidente de futebol. Ele foi notificado na madrugada desta quinta-feira que não está mais no cargo.

Um dia após ser publicado um vídeo com o presidente Alberto Guerra mostrando preocupação com a possível aposentadoria de Suárez por causa de dores no joelho, Caleffi subiu o tom para reclamar de publicações “fora do contexto” e ainda atacou o jornalista Matheus D’Ávila. Guerra não gostou de ser desmentido.

“O Grêmio comunica a saída do vice-presidente de futebol Paulo Caleffi das suas funções no clube. A direção agradece o trabalho realizado por Caleffi desde o início da atual gestão. Antônio Brum assume a função de vice-presidente de futebol”, informou o clube gaúcho.

Caleffi usou seu twitter para lamentar a demissão via telefonema de Alberto Guerra, mas depois apagou o post. “Boa noite. Fui comunicado pelo sr. Alberto Guerra de minha demissão por telefone há pouco. O motivo indicado foi ter confrontado a imprensa. Retorno à minha função de torcedor. Agradeço a todos os colaboradores no centro de treinamento, São Incríveis. Honra, caráter e seriedade.”

O post foi apagado logo depois, mas Caleffi se defendeu das acusações e garantiu que sempre mostrou profissionalismo no clube gaúcho. Ele tinha bastante respeito do atual elenco, era querido e teve quem lamentasse sua saída.

A saída do dirigente não é a única no clube. O atacante Diego Souza não terá seu contrato que vence nesta sexta-feira renovado e também está de malas prontas. O destino pode ser a Série B. O Sport sonha em repatriar o jogador.

