Grêmio diminui distância para deixar a zona de rebaixamento Agora, o Tricolor vê o São Paulo, primeiro time fora do Z-4, com cinco pontos a frente

No encerramento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu a Chapecoense e venceu por 2 a 1, resultado que confirmou a segunda vitória do Tricolor no torneio nacional.

Além do placar positivo, o Grêmio conseguiu encurtar a distância para sair da temida zona de rebaixamento, que agora fica em cinco pontos.

Antes da rodada, o Tricolor estava com 7 pontos, exatamente seis a menos que o Cuiabá, que na ocasião era o primeiro time fora do Z-4. Agora é o São Paulo, que tem 15. O Grêmio tem 10.

Na próxima rodada, o Grêmio tem confronto direto no Morumbi, já que encara o São Paulo, no sábado.

