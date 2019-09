Grêmio deve ter David Braz e Kannemann na zaga contra o Santos na Vila Belmiro

David Braz e Kannemann deverão formar a dupla de zaga do Grêmio para o jogo deste sábado, contra o Santos, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Os dois zagueiros foram bastante exigidos no treino desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Eles precisaram afastar cruzamentos e bolas longas, além de realizar trabalhos de cobertura. O argentino está recuperado de dores no tornozelo que o tiraram da vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, no último domingo.

Em outra parte do gramado, os atacantes realizaram uma atividade de armação de jogadas, além de disputas diretas com os zagueiros. Chutes de fora da área e cruzamentos também foram aprimorados, sob a orientação do técnico Renato Gaúcho.

O volante Maicon também está à disposição de Renato, mas o fato de não atuar há quase um mês por causa de uma lesão pode fazer com que fique como opção no banco de reservas.

A provável escalação do Grêmio deve ter: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Michel (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Everton; Diego Tardelli. O elenco gremista volta aos treinos nesta sexta-feira.

Com 28 pontos, o Grêmio é o oitavo colocado do Brasileiro, três atrás do Bahia, sétimo classificado. A equipe gaúcha soma sete vitórias, sete empates e cinco derrotas.